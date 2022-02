Coronavirus, ancora in calo i positivi in Liguria: nuovo record di guariti (8607) ma ci sono 24 morti in cinque giorni - Genova 24

Genova. Sono 4248 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3.218 tamponi molecolari e 32.926 test antigenici rapidi processati secondo il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione. Stabili i ricoveri mentre torna pesante il bilancio del decessi: sono 24 quelli registrati nelle ultime 24 ore anche se risalgono agli ultimi quattro giorni. La più giovane era una una donna di 64 anni morta al San Paolo di Savona.

In tutta la Liguria sono 760 i ricoverati (12 più di ieri) di cui 32 in terapia intensiva (1 meno di ieri, 21 non vaccinati e 11 vaccinati). I guariti invece sono 8607, che portano ad un totale di persone ‘uscite dal Covid’ a 244896. In isolamento domiciliare 47499 persone (1150 in più di ieri).

Ancora in calo i positivi, 51277 in tutta la Liguria (-4383

rispetto a ieri). Dei nuovi positivi 2466 sono in provincia di Genova, 804 nel Savonese, 426 nell’Imperiese, 536 nello Spezzino. In sorveglianza attiva 12130 liguri.

Nelle ultime 24 ore sono stati inoculate 28.219 dosi di vaccino, tra prime, seconde e terze dosi.