Coronavirus, 983 nuovi casi in Liguria: i ricoveri scendono sotto quota 500 - Genova 24

Genova. Sono 983 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore in Liguria dal bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria per il ministero della Sanità. Il numero è riferito a 8007 tamponi, 5610 tamponi antigenici e 2397 tamponi molecolari processati.

Dei nuovi positivi 492 riguardano la provincia di Genova (388 in Asl 3 e 104 in Asl 4), 159 l’Asl 2 Savonese, 160 l’Asl 1 imperiese e 166 l’Asl 5 spezzina. Per 7 persone non è riconducibile una residenza in Liguria.

Ancora in calo i ricoveri in ospedale anche se nel weekend le dimissioni non sono molte: in tutto i posti letto occupati da pazienti covid sono 491, comunque 2 meno di ieri, di cui 26 in terapia intensiva, stabili. Qui 12 pazienti non sono vaccinati e 14 sono vaccinati.

I morti registrati dal bollettino di oggi sono 2. La più giovane era un uomo di 79 anni ricoverato all’ospedale di Sarzana.

Con 1623 guariti certificati da tampone negativo in Liguria ci sono al momento 17779 casi di Coronavirus attivi, un numero in costante diminuzione. 17295 sono le persone positive e in isolamento domiciliare, 642 meno di ieri. 4129 quelle in sorveglianza attiva, contatti di caso o con sintomi ma non ancora accertati.

Prosegue la campagna vaccinale anche se con ritmi sempre più bassi rispetto alle passate settimane. Oggi sono state somministrate 1827 dosi, ma come sempre nel fine settimana gran parte degli hub non sono operativi.