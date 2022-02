Coronavirus, 3177 nuovi casi in Liguria: incidenza e ricoveri sono stabilmente in calo - Genova 24

Genova. Sono 3177 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore in Liguria dal bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria per il ministero della Sanità. Il numero è riferito a 19666 tamponi antigenici e 4529 tamponi molecolari processati, per un totale di 24195.

Dei nuovi positivi 1552 riguardano la provincia di Genova (1246 in Asl 3 e 306 in Asl 4), 636 l’Asl 2 Savonese, 519 l’Asl 1 imperiese e 447 l’Asl 5 spezzina. Sono 23 le persone positive che non sono residenti in Liguria.

In calo i ricoveri in ospedale: in tutto i posti letto occupati da pazienti covid sono 727, 10 meno di ieri, di cui 29 in terapia intensiva, in calo. Qui 20 pazienti non sono vaccinati e 9 sono vaccinati. Siamo su numeri molto al di sotto di quella soglia critica delle 47 terapie intensive che avrebbero potuto far scattare una zona rossa.

Ancora alto, invece, il numero dei morti registrati dal bollettino di oggi. Sono 10 le persone decedute in seguito al Covid. La più giovane aveva 55 anni ed era un uomo ricoverato all’ospedale di Savona.

Con 4883 guariti certificati da tampone negativo in Liguria e 47576 casi di Coronavirus attivi, in calo. 46817 sono le persone positive e in isolamento domiciliare, 84 meno di ieri. 10287 quelle in sorveglianza attiva, contatti di caso o con sintomi ma non ancora accertati.

Prosegue la campagna vaccinale. Oggi sono state somministrate 12920 dosi, un numero che corrisponde a un andamento delle vaccinazioni in calo rispetto alle settimane precedente ma che deve fare i conti anche con il numero di dosi messe a disposizione dal ministero.