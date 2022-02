Coronavirus, 1681 nuovi casi in Liguria: ricoveri in calo ma ci sono 13 morti - Genova 24

Genova. Sono 1.681 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 15.757 tamponi tra molecolari e antigenici rapidi processati secondo il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione.

Si registra una nuova discesa del numero dei ricoveri mentre ci sono 13 nuovi decessi, avvenuti fra il 18 e il 21 febbraio.

In tutta la Liguria sono 482 i ricoverati (21 meno di ieri) di cui 24 in terapia intensiva (12 non vaccinati e 12 vaccinati). I guariti invece sono 2.562, che portano ad un totale di persone ‘uscite dal Covid’ a 317.542 da inizio della pandemia.

In isolamento domiciliare 16.084 persone (870 in meno). Sono in calo i positivi, 16.579 in tutta la Liguria.

Dei nuovi positivi 1.029 sono in provincia di Genova, 217 nel Savonese, 230 nell’Imperiese, 192 nello Spezzino. In sorveglianza attiva 3.485 liguri.

Nelle ultime 24 ore sono stati inoculate 4.875 dosi di vaccino, tra prime, seconde e terze dosi.