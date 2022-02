Coppa Italia: l'Iren Genova Quinto porta le finali ad Albaro, nel nome di Paganuzzi - Genova 24

Genova. L’Iren Genova Quinto annuncia che la final eight della Coppa Italia di pallanuoto maschile 2021/2022 si svolgerà a Genova, da venerdì 11 a domenica 13 marzo. Oltre alla formazione biancorossa, prenderanno parte alla manifestazione Pro Recco, AN Brescia, CC Ortigia, Rari Nantes Savona, Anzio Wateropolis, Telimar Palermo e Pallanuoto Trieste.

L’organizzazione è a cura del club genovese, con la decisiva collaborazione del Comune di Genova.

Tutte le partite si svolgeranno nella vasca interna dello Stadio del Nuoto di Albaro. Prima della finale, in programma domenica 13 marzo, la medesima vasca, “tempio” del nuoto e della pallanuoto genovese e impianto fra i più conosciuti, prestigiosi e storici d’Italia, sarà intitolata a Marco Paganuzzi, giocatore, allenatore e forse ancora più semplicemente il principale artefice del “mondo Quinto” così come è conosciuto e apprezzato oggi.

“Si tratta di due notizie molto importanti per la nostra società e mi azzardo a dire per tutta Genova – commenta il presidente dell’Iren Quinto, Giorgio Giorgi -. Portiamo infatti nella nostra città un evento di rilievo nazionale, prestigioso, un ottimo viatico in vista di Genova Capitale Europea dello Sport nel 2024. Il nostro territorio vanta una grande tradizione nella pallanuoto, una tradizione che il nostro club da tempo sta cercando di valorizzare attraverso una lunga serie di iniziative. Poter organizzare in ‘casa nostra’ le finali di Coppa Italia rappresenta, in questo senso, la ciliegina sulla torta, anche se per noi comporta davvero un grande stress organizzativo”.

“L’intitolazione della vasca interna a Marco Paganuzzi è qualcosa a cui stavamo lavorando da tempo sottotraccia. Il giusto riconoscimento per tutto quello che Marco ha fatto per il nostro club e più in generale per la pallanuoto genovese, come tutti gli hanno sempre riconosciuto. Siamo quindi orgogliosi che il Comune abbia deciso di intitolargli una vasca così prestigiosa, quella che ormai da anni è ‘casa nostra’. Per questo, e anche per il fattivo contributo per l’organizzazione della manifestazione, a nome mio e di tutta la società ringrazio la civica amministrazione e il sindaco Marco Bucci, sempre attento e disponibile verso la nostra realtà”, chiude Giorgi.

A celebrare il ricordo di Marco Paganuzzi sarà il commissario tecnico della Nazionale di pallanuoto Sandro Campagna.