Convegno Ligurcapital, 24 milioni da Regione alle imprese nell'ultimo triennio - Genova 24

Genova. Ascoltare le esigenze del territorio per elaborare strumenti regionali idonei a continuare a sostenere, come fatto finora, il sostegno finanziario del tessuto produttivo ligure. È la strada condivisa da Regione Liguria e istituzioni locali al convegno “Tra Capitale e Debito: opportunità e aspettative per la finanza delle imprese”, organizzato da Regione Liguria in collaborazione con Ligurcapital al palazzo della Borsa di Genova.

Nell’ultimo triennio, gli interventi di equity o semi equity adottati da Regione Liguria, attraverso Ligurcapital, hanno coinvolto 148 imprese, con un intervento complessivo regionale di 24 milioni di euro, che ha generato un incremento occupazionale di 267 posti di lavoro.

“È stato fatto un grande lavoro nei mesi della pandemia per cercare di dare un sostegno alle specificità e alle fragilità delle imprese liguri – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – Gli interventi sul capitale e per agevolare l’accesso al credito, insieme alle misure governative, hanno aiutato le piccole e piccolissime imprese, che sono l’ossatura dello sviluppo produttivo ligure, a superare un momento difficile. Oggi, ancora più di ieri, bisogna stare al loro fianco per aiutarle a ripartire a correre veloce, come testimoniano i trend di crescita dei settori dell’export, dei porti, dell’artigianato e del turismo”.

“Numeri che certificano il gradimento dell’azione regionale, attivata in questi anni, nell’entrare in maniera ‘silente’ nel capitale delle imprese per accompagnarle nel loro percorso di crescita – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – Con questo primo step, recepiamo l’esigenza di rafforzare la sostenibilità economico-finanziaria delle imprese. Regione Liguria lo ha fatto con interventi finanziari di equity e semi equity pari a 24 milioni di euro e lo continuerà a fare in futuro, anche con l’attivazione di strumenti di ingegneria finanziaria dedicati a settori specifici, come quelli dell’artigianato e del commercio per oltre 20 milioni di euro. Occasioni di dialogo come questa, anche in vista delle risorse in arrivo con la nuova programmazione comunitaria, sono uno stimolo per meglio indirizzare le azioni che ci apprestiamo a mettere in campo”.

“Ligurcapital, sfruttando l’opportunità degli strumenti finanziari innovativi e combinando risorse pubbliche e private, si propone come interlocutore privilegiato nel contesto regionale a supporto e presidio di segmenti di mercato solitamente trascurati dai più convenzionati operatori finanziari – spiega il presidente di Ligurcapital Giorgio Lamanna – L’attività è principalmente rivolta a società di piccola, media e micro dimensione, come dimostrano le misure attivate nello scorso triennio che hanno, per il 63% dei richiedenti, visto il coinvolgimento di imprese con meno di 10 dipendenti. Mediamente, riusciamo a creare un effetto “leva virtuoso” che quantomeno triplica il contributo pubblico. Di norma, per ogni euro investito sul territorio, ci sono almeno due ulteriori euro che vengono investiti da privati”.