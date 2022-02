Genova. Sono state sanzionate 7 persone per green pass non conforme e 17 (di cui 7 nel centro storico) per mancato utilizzo dei dispositivi di protezione ieri, 1 febbraio, dalla polizia locale. Lo riferisce la prefettura di Genova. In totale sono state controllate 934 persone.

Nessuna multa per i 16 esercizi oggetto di controlli.

Per quanto riguarda i controlli nei mercati, sono stati 73 in totale, divisi tra municipio Medio Ponente (22) e Ponente (51).