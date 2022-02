Conto alla rovescia per la Festa dello sport 2022: al porto antico dal 20 al 22 maggio - Genova 24

Genova. Sport ed eventi per bambini e ragazzi di tutte le età e abilità torneranno ad animare per tre giorni interi tutto il Porto Antico di Genova.

Mancano poco meno di tre mesi alla Festa dello Sport: l’evento più atteso dagli sportivi di tutte le età inizia a prendere forma, grazie alla consolidata sinergia con il progetto Stelle nello Sport e i partner storici Uisp e Consorzio Sociale Agorà.

Giunta alla 18esima edizione, con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova e Coni Liguria, la Festa torna venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio con l’energia e l’entusiasmo di sempre, la voglia di tornare a salutare tutti insieme la fine dell’anno scolastico e con un motivo in più per festeggiare il trentennale della “rinascita” del Porto Artico di Genova.

Per tre giorni, su una superficie di oltre 130.000 metri quadrati che comprenderà tutti gli spazi all’aperto e i moduli espositivi dei Magazzini del Cotone, i partecipanti avranno l’opportunità di cimentarsi in oltre 100 discipline sportive, come sempre in maniera completamente gratuita e con la costante assistenza di qualificati istruttori sportivi.

Da sempre attenta alla sostenibilità e alle tematiche sociali, la Festa abbraccia anche alcuni fra gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dettati dall’Agenda 2030: promuovere il benessere di tutti, celebrare i valori di uguaglianza e solidarietà, puntare all’inclusività… Ed inoltre la Festa si riconferma plastic free, supportando una tendenza già da anni in corso a Porto Antico: niente più bottiglie di plastica ma comode borracce riutilizzabili che contribuiranno a diffondere una cultura green.

Numerose anche le discipline paralimpiche e special coinvolte, ed è proprio su quest’aspetto che si concentra SportAbility, progetto creato dall’Associazione Stelle nello Sport che promuove tutte le abilità dello sport per una crescita inclusiva, relazionale e sana.

Si parte venerdì 20 maggio con la giornata tradizionalmente dedicata alle scuole realizzata grazie alla collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale e si continuerà a festeggiare tra attività ed eventi che permetteranno ci apprezzare discipline note e altre più innovative e curiose: dal calcio al tennis, passando per volley, arti marziali, mountain bike, minimoto, scherma, atletica, bocce, badminton, danza, ginnastica e molto altro. Un villaggio polisportivo, con anche la vela in grande evidenza a un anno dall’arrivo di “The Ocean Race-The Grand Finale”.

Rinnovati gli appuntamenti con i grandi eventi. Il Galà delle Stelle nello Sport, ambientato presso la Sala Grecale dei Magazzini del Cotone, celebrerà la sua 23° edizione con una straordinaria passerella di Campioni. Tra i grandi appuntamenti, il Miglio Blu attorno ai Magazzini del Cotone, la premiazione del concorso scolastico “Il Bello dello Sport” e del “Premio Fotografico Nicali – Iren”. E ancora il tradizionale Auxilium Day, la Festa della Ginnastica, i saggi di Danza Sportiva e Pattinaggio in Piazza delle Feste, il Galà delle Arti Orientali Uisp. Nel cuore della Festa due palchi: uno al Mandraccio dedicato ad esibizioni spettacolari di numerose discipline sportive e l’altro in Calata Falcone e Borsellino riservato al mondo del fitness.

In occasione del Galà delle Stelle e dell’intera Festa dello Sport saranno raccolti fondi a favore dell’Associazione Gigi Ghirotti. Da Piazza Caricamento fino in fondo ai Magazzini del Cotone, la Festa offrirà uno straordinario ventaglio di attività e iniziative per tutta la famiglia, con tanti contest e giochi. E bellissimi premi.