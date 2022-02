Continua la crescita del gruppo Fos, nel 2021 +38% di ricavi e +22% di occupati - Genova 24

Genova. Fos S.p.A., PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali anche internazionali e per la Pubblica Amministrazione, quotata al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica i dati preconsuntivi di bilancio al 31/12/2021, non sottoposti a revisione contabile.

I ricavi delle vendite del Gruppo, si attestano a circa 14,9 milioni di euro, in crescita del 38% rispetto ai 10,8 milioni di euro del 2020, e con una crescita del 15% rispetto ai 13 milioni di euro del dato 2020 pro-forma.

Tale risultato è stato possibile sia grazie ad una crescita organica, sia grazie alla crescita derivante dall’acquisizione avvenuta nell’ultimo trimestre del 2020 della Società Inrebus S.r.l..

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2021 è cash positive per 1,7 milioni di euro, in miglioramento del 9% rispetto al dato dello scorso anno (1,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020). Il dato è influenzato dagli esborsi, pari a 0,1 milioni di euro, sostenuti per gli investimenti nelle costituzioni delle start up Piano Green S.r.l., Unibuild S.r.l. e Mr Pot Still S.r.l., e pari a 0,5 milioni di euro finalizzati al riacquisto di azioni proprie ai fini del relativo piano di buy-back approvato dall’assemblea dei soci e dall’apporto di 0,4 milioni di euro derivanti dalla conversione di warrant in azioni a seguito del secondo periodo di esercizio.

In particolare, a seguito di quest’ultima operazione, a settembre 2021, il patrimonio netto ha registrato una variazione corrispondente. Le disponibilità liquide di gruppo al 31 dicembre 2021 sono pari a 8,1 milioni di euro (7,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020).

Dal punto di vista dell’evoluzione e della tecnologia, il Gruppo Fos conferma la sua vocazione di realtà aziendale attenta agli investimenti, con una spesa complessiva 2021 in ricerca e sviluppo di circa 2,4 milioni di euro, rispetto ai 2,1 milioni di euro del 2020, con l’obiettivo di continuare a sviluppare e avviare progetti di innovazione per il trasferimento tecnologico al mercato.

Sul fronte dell’occupazione i dati al 31 dicembre 2021 confermano la crescita del Gruppo, con 216 risorse complessive, rispetto alle 177 al 31 dicembre 2020 (+22%) e alle 214 risorse (+1%) al 31 dicembre 2020, comprensive della controllata InRebus Technologies S.r.l..

Matteo Pedrelli, Amministratore Delegato di Fos ha dichiarato: “La nostra azienda consolida ulteriormente il proprio percorso di crescita sia per linee interne che per linee esterne anche grazie alle opportunità che il mercato ha offerto nel 2021 e che il nostro management operativo ha saputo cogliere. Ribadiamo la nostra soddisfazione a seguito dell’acquisizione conclusa a fine 2020 a Torino, riscontrando nel nostro modello di integrazione efficacia e rapidità. Il miglioramento dei volumi e della cassa ci fa guardare al 2022 con ancora più confidenza e intraprendenza”.

Enrico Botte Amministratore Delegato di Fos ha dichiarato: “Il 2021 è stato un anno pieno di sfide. Abbiamo aumentato i ricavi a doppia cifra, migliorato la posizione finanziaria netta e avviato tre nuove startup. Guardiamo al 2022 con grande fiducia e, sebbene ci sia una mancata programmazione a livello nazionale della formazione tecnica che impatta sulla delivery dei servizi tecnologici, continueremo nella crescita sia sui territori sia sulle competenze tecnologiche”.