Contestatore grida "assassino" a Draghi e prova ad avvicinarsi all'auto: bloccato dalla polizia e denunciato - Genova 24

Genova. Dopo la piccola contestazione all’arrivo del presidente del consiglio Mario Draghi a palazzo San Giorgio, anche all’uscita del premier, che salito in auto si stava spostando verso la radura della memoria, un contestatore ha attirato l’attenzione di polizia e giornalisti.

Un uomo, infatti, dopo aver urlato “assassino” un paio di volte in direzione dell’auto su cui viaggiava il premier ha lanciato mezzo panino verso il corteo di macchine con un balzo in avanti per avvicinarsi. L’uomo è stato immediatamente bloccato dagli agenti del reparto mobile che lo hanno rispinto indietro e poi circondato.

E’ stato perquisito e identificato e ora è stato accompagnato in questura dove è stato denunciato per vilipendio della Repubblica