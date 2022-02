Concorso nazionale Turismo dell'Olio, un'iniziativa genovese in finale - Genova 24

Liguria. Liguria protagonista della seconda edizione del Concorso nazionale Turismo dell’Olio, l’iniziativa promossa dalle Città dell’Olio con il sostegno di Bene Assicurazioni, la collaborazione di Unaprol– Coldiretti e il patrocinio del Mipaaf e del Ministero della Transizione Ecologica, che premia le migliori esperienze turistiche e best practices legate al mondo dell’extravergine.

La giuria di esperti – presieduta dalla professoressa Roberta Garibaldi, autrice del Rapporto annuale sul Turismo Enogastronomico Italiano e amministratore delegato di Enit – ha selezionato 2 esperienze liguri che per qualità e innovazione si sono aggiudicate la finale sulle altre 179 candidate.

Nella categoria Dimore Storiche/Hotel/B&B/Agriturismi arriva in finale Palazzo Agriturismo Nonni Devia di Lucinasco (IM) con l’esperienza “Lezioni di Bioenergetica e abbraccio degli alberi”. Nella categoria Tour operator/Agenzie di viaggio/Altri organizzatori si gioca la competizione finale Prime Time – La boutique del viaggio in Liguria di Genova con “Alla scoperta del cuore verde del Tigullio: una storia da vivere insieme!“.

“Anche quest’anno abbiamo raccolto tante entusiastiche adesioni, segno di vitalità e di interesse per l’unico Concorso in Italia che premia le migliori esperienze di oleoturismo – ha commentato Michele Sonnessa, presidente delle Città dell’Olio – proprio nei giorni scorsi è stato firmato il decreto attuativo, e come Città dell’Olio abbiamo il dovere di interloquire con le Regioni, a cui spetta il compito di adeguare le proprie normative locali alle linee guida del decreto. Per i produttori di olio EVO è una grande opportunità di formarsi e strutturare un’offerta enogastronomica ed esperienziale sempre più qualificata. Lo avevamo capito prima di altri con questo Concorso che non a caso da quest’anno offre agli iscritti la possibilità gratuita di partecipare ad un corso online per operatori specializzati nel turismo dell’olio offerto da Unaprol. Andiamo sempre più convintamente nella direzione di fare del turismo dell’olio un asset strategico per la crescita e lo sviluppo delle nostre comunità”.

“Desidero congratularmi con i nostri finalisti cui auguro di trionfare sul podio – ha dichiarato Mauro Battilana, Consigliere nazionale delle Città dell’Olio liguri – il Concorso Turismo dell’Olio rappresenta una vetrina prestigiosa, una preziosa opportunità per promuovere le nostre eccellenze nell’oleoturismo, un settore in forte espansione che può avere un grande impatto sulle economie locali. La Liguria è pronta a giocarsi le sue carte, qualificando e mettendo in rete la propria offerta turistica legata all’olio EVO”.

Tutte le esperienze sono visibili sul sito.