Concessioni demaniali, il consigliere Arboscello (Pd): "È il momento di regole certe" - Genova 24

Genova. “La proposta approvata in Consiglio dei Ministri, che dà il via libera ad emendare il DDL concorrenza in discussione nei prossimi giorni al Senato, è una scelta tanto obbligata quanto seria da parte del Governo”, a dirlo Roberto Arboscello, consigliere regionale del Partito Democratico.

E prosegue: “Le disposizioni del Consiglio di Stato, in conformità alle normative europee, sono chiare e prevedono gare pubbliche per le concessioni degli stabilimenti balneari prevedendo degli indennizzi per i precedenti titolari a carico dei nuovi gestori, che riconoscano sia il valore aziendale sia gli investimenti non ancora ammortizzati”.

“Le 30mila aziende balneari italiane e le 1.200 liguri, spesso famigliari, sono un patrimonio da tutelare. Il modo serio per difenderle non è perseguire posizioni insostenibili solo per fini elettorali (come mettere in discussione una sentenza del Consiglio di Stato), bensì lavorare per migliorare l’emendamento al DLL concorrenza”, continua Arboscello.

Poi spiega ancora: “È il momento delle regole certe. Un’occasione per riformare il sistema delle concessioni migliorandolo, rendendolo più competitivo e aprendo ad una maggiore fruizione sostenibile, ma tutelando le nostre piccole e medie imprese, chi ha investito in quella attività riconoscendo il valore aziendale, gli investimenti e la professionalità”.

Infine conclude: “Era ineludibile trovare una soluzione. La politica malata di populismo, per troppi anni non ha affrontato questo tema spinoso, nascondendosi dietro alle proroghe invece di costruire un percorso normativo, come si sta provando a scrivere ora, che potesse soddisfare sia fruitori sia le nostre imprese balneari”.