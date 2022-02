Col suv in spiaggia resta bloccato dalla marea - Genova 24

Genova. Comodità e furbizia. Questo il cocktail micidiale che questa mattina ha spinto un pescatore genovese particolarmente pigro a raggiugnere la battigia della spiaggia di Sturla con il suo suv per poter trasportare in loco attrezzatura e procedere con la pesca in rapidità.

Ma l’uomo non aveva fatto i conti con la marea che, alzatasi, ha fatto sprofondare le ruote del mezzo: nonostante la trazione integrale, il mezzo è rimasto quindi bloccato tra sabbia, ciotoli e ghiaia.

A quel punto, con la coda tra le gambe, il proprietario dell’auto ha chiamato i vigili del fuoco, comunicando del suv in spiaggia e che arrivati sul posto, hanno recuperato l’auto grazie all’aiuto di un verricello. Oltre all’imbarazzo, per il pigro e imprudente pescatore rallista è scattata anche la relativa multa.