Con due amici sullo scooter prova la fuga dai vigili: tolti 74 punti dalla patente - Genova 24

Genova. Un fine settimana di controlli per la polizia locale, che nelle ore notturne del week end ha messo in atto diversi posti di blocca per il monitoraggio delle strade e della sicurezza. Ma oltre alle classiche multe per guida in stato di ebrezza, alcuni motociclisti particolarmente indisciplinati hanno movimentato il servizio dei vigili.

Su tutti l’episodio avvenuto sabato notte, quando in via Saffi un genovese da poco maggiorenne, che trasportava sullo scooter ben due passeggeri, di cui uno senza casco, è stato individuato dagli agenti. Imposto l’alt, è scattata la fuga, almeno un tentativo. I due passeggeri hanno infatti provato a dileguarsi scendendo dal mezzo, mentre il guidatore ha iniziato una improbabile fuga verso Carignano.

L’inseguimento, durato pochi minuti, ha però realizzato uno ‘score’ molto elevato: il giovane è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza in fascia amministrativa e per tutte le manovre che hanno posto a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada: velocità elevata, passaggio con il semaforo rosso, circolazione contromano, pericolosi cambi di corsia, omessa precedenza alle intersezioni, trasporto di passeggeri in sovrannumero e senza casco, nonché l’omessa fermata all’alt degli agenti. Totale: 74 punti decurtati dalla patente.

Per lui, anche 2mila euro di sanzioni amministrative pecuniarie, la sospensione della patente di guida da 4 a 8 mesi ed il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni. Al lungo elenco si aggiunge la segnalazione per la revisione della patente, motivo per cui dovrà comunque ripetere l’esame di guida. Mentre i suoi compagni nel frattempo erano stati fermati dagli agenti.

Guidava invece nonostante la patente di guida gli fosse stata sospesa a tempo indeterminato un motociclista di 51 anni, anche lui genovese. All’alt degli agenti in via delle Casaccie ha provato a scappare a tutta velocità in direzione centro, ma è stato prontamente fermato assieme al passeggero seduto dietro di lui, che indossava un casco non omologato. Il 51enne è stato sanzionato per non essersi fermato all’alt, oltre a guida con patente sospesa, velocità sconsiderata e per aver trasportato un passeggero con casco non omologato. La patente di guida verrà segnalata per la prevista revoca da parte della motorizzazione, mentre lo scooter sarà sottoposto a fermo amministrativo.

Un terzo motociclista particolarmente indisciplinato è un trentenne originario di Caserta: mentre percorreva corso Aurelio Saffi in direzione ponente, si è accorto del posto di controllo e ha cercato di eluderlo svoltando – contromano – in via Rivoli. Gli agenti lo hanno raggiunto e sanzionato.