Comunismo come fascismo per la maggioranza in Regione, Anpi: "Preoccupati, ripassino la storia" - Genova 24

Genova. L’Anpi di Genova esprime preoccupazione per la mozione presentata e votata ieri in consiglio regionale dalla maggioranza di centrodestra che equipara nazismo, fascismo e comunismo, utilizzando realtà storiche ben diverse in nome di un pronunciamento contro l’antisemitismo.

“Lo abbiamo detto più volte: un bel ripasso di storia farebbe bene a tutti”, si legge in una nota.

L’Anpi ricorda quanto scrisse l’Associazione nazionale in occasione di un voto del Parlamento Europeo nel settembre 2019: si esprimeva profonda preoccupazione per quella risoluzione in cui si equiparano nazifascismo e comunismo, per altro in palese contrasto con la risoluzione antifascista, antinazista e antirazzista del 25 ottobre 2018.

“È inaccettabile accomunare in un’unica riprovazione oppressi e oppressori, vittime e carnefici, invasori e liberatori, per di più ignorando lo spaventoso tributo di sangue pagato dai popoli dell’Unione Sovietica, più di 22 milioni di morti, e persino l’episodio simbolo della liberazione di Auschwitz da parte dell’Armata Rossa. Davanti al crescente pericolo di risorgenti nazionalismi che si rifanno alle ideologie nazifasciste, il centrodestra in Regione Liguria sceglie ancora una volta una strada di lacerante divisione invece che di responsabile e rigorosa unità”.

L’Anpi di Genova ritiene vergognoso il riproporre questa tematica nel giorno in cui era diventata non rinviabile la cerimonia di intitolazione della sala del consiglio regionale a Sandro Pertini (peraltro, militante antifascista socialista che trascorse molti tempo in carcere con il comunista Antonio Gramsci, che dietro le sbarre fu lasciato morire).

“Quanto accaduto ci appare come sinonimo di un puerile revanscismo che dimostra il deficit politico culturale e valoriale di proponenti che, peraltro, in passato hanno espresso ammirazione per personaggi come Giorgio Almirante, leader missino e, prima, firmatario di un bando di fucilazione per i partigiani”.

Secondo l’Anpi questi fatti minano l’autorevolezza e credibilità dell’istituzione stessa del consiglio regionale e della sua maggioranza, ed esprimono una pochezza che non sposta di una virgola il valore di coloro che combatterono il nazismo e il fascismo, non solo sul piano militare ma soprattutto nell’espressione di quei valori che sono stati ispirazione per la Costituzione e la collocazione dell’Italia in un contesto di Europa unita.

“Non c’è storia nel tentativo di cancellare quello che è stato l’apporto fondamentale nella Resistenza e ancor prima già nell’impegno antifascista del Partito comunista e del contributo democratico dello stesso Pci nell’assemblea Costituente presieduta proprio dal comunista Terracini che da antifascista subì galera e confino. Uno dei tanti militanti comunisti, anche liguri, che dobbiamo ringraziare per la nostra libertà, come Teresa Mattei, nata a Genova la più giovane costituente che contribuì a scrivere articoli fondamentali della carta costituzionale; i comandanti partigiani Felice Cascione, Giacomo Buranello e Walter Fillak, o Remo Scappini, nelle cui mani i tedeschi si arresero. E nell’Italia repubblicana i comunisti si schierarono contro i tentativi golpisti di Borghese e altri, contro le bombe dello stragismo fascista come contro il terrorismo: il nome di Guido Rossa valga per tutti”.

Ecco perché l’Anpi, di fronte ad una mozione giudicata irricevibile e inaccettabile, sostiene che la necessità di un ripasso di storia è fondamentale, “a fronte di un vero sfregio ideologizzante frutto di una maggioranza in Regione che sembra non aver ancora capito che la Costituzione è frutto anche di quelle lotte e del contributo straordinario che quella forza, accomunata con intenzione ai nazifascisti, diede alla conquista della libertà e della democrazia”.