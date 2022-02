Comune di Genova e partecipate, pochi over50 senza super green pass ma sotto la lente permessi e malattie - Genova 24

Genova. Dove non ha potuto la campagna vaccinale, c’è stata Omicron. Fatto sta che i lavoratori over50 senza super green pass, nel giorno dell’entrata in vigore dell’obbligo del certificato rafforzato, sono addirittura meno di quelli che ci si attendeva.

Se a livello ligure – sia per quanto riguarda i dipendenti sia i liberi professionisti – le stime dei sindacati e delle associazioni di categoria parlavano di circa 5000 persone, sul fronte della principale aziende genovese per numero di dipendenti – il Comune di Genova – e delle sue aziende partecipate, ci si aggira sulle poche decine.

“Ancora è presto per capire la portata reale del problema – spiega l’assessore comunale al Personale, Giorgio Viale – ci sono persone che potrebbero essersi messe temporaneamente in malattia o in permesso e magari nei prossimi giorni capiremo che saranno da sospendere, ma al momento l’ente ha solo 14 dipendenti sospesi“.

Per avere un’idea della proporzione, il numero complessivo di lavoratori del Comune di Genova è di oltre 5100 unità, di cui circa 3000 sono over50.

Non ci saranno controlli interni speciali, spiega Viale “perché sarebbe illegale, ma i dipendenti all’ingresso in ufficio sono tenuti a presentare il green pass, oltre alla sensibilizzazione fatta nei mesi passati non saprei cos’altro fare per convincere chi ancora non si è voluto vaccinare, ad ogni modo non ci saranno problemi per la macchina comunale“.

Anche in Amt, l’azienda di trasporto pubblico di Genova e provincia, i dipendenti over50 che hanno preventivamente comunicato di non avere il super green pass si contano sulle dita di due mani: 9 su circa 2000, e nessun problema sul servizio. D’altronde rispetto a qualche mese fa sono anche diminuiti quelli no vax che per lavorare effettuavano il tampone.

Su oltre 1700 dipendenti di Amiu, la partecipata che si occupa della gestione dei rifiuti, non ci sono numeri ufficiali ma la stima parla di meno di una decina di lavoratori senza vaccino nonostante il superamento del 50esimo anno di età. Anche in questo caso sarà necessaria qualche ora, e l’avvicendamento dei turni, per avere un quadro più preciso ma la previsione è ottimistica.

Particolare la situazione di Aster, la società comunale di manutenzioni e lavori pubblici. Su circa 300 dipendenti soltanto 5 over50 non hanno presentato il certificato verde rafforzato. Nessuna ripercussione evidente, quindi, sull’organizzazione del lavoro, tuttavia tra queste persone c’è chi ha un ruolo apicale nella sua area di intervento e questo rende più complicata la sostituzione.

Ricordiamo che gli over50 senza super green pass – che si ottiene soltanto con il vaccino da Covid19 o con il certificato di avvenuta guarigione – non possono lavorare in base al decreto del governo del 5 gennaio scorso.

Chi non è in possesso dei requisiti viene sospeso dal lavoro, senza stipendio o alcuna forma di rimborso, almeno fino al 15 giugno (quando scadrà l’obbligo del green pass per lavorare) o fino a che non si metterà in regola.

Ma cosa succede se un obbligato al vaccino è colto sul luogo di lavoro senza certificato verde rafforzato? Come noto, è prevista una sanzione piuttosto pesante, da 600 a 1500 euro, ben superiore alla simbolica sanzione una tantum da 100 euro che scatterebbe a qualunque over50 non vaccinato. In caso di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata.

Chi dichiara invece di non avere la certificazione rafforzata o ne risulta sprovvisto al momento dell’accesso al luogo di lavoro sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del certificato. Il “no vax” non subirà comunque sanzioni disciplinari e mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Come si è evinto anche dalla scarsa partecipazione alle manifestazioni di protesta di questa mattina a Genova, il problema del super green pass obbligatorio per i lavoratori over50 non dovrebbe in generale essere troppo consistente.

Anche nella grandi aziende private, come l’ex Ilva o Ansaldo, ma anche nelle ferrovie, così come sulle banchine portuali, non si registrano defezioni importanti.