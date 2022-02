Comunali, la sinistra schiera la pasionaria delle periferie: Antonella Marras è la candidata sindaco - Genova 24

Genova. “Ci voleva la sinistra per candidare sindaco una donna”. E’ Antonella Marras la candidata sindaco della sinistra genovese. Prima donna a correre per la carica di primo cittadino in questa tornata elettorale sarà la rappresentante del Partito Comunista Italiano, del Partito della Rifondazione Comunista e della Sinistra Anticapitalista, accorpati in una unica lista.

Antonella Marras, pasionaria delle battaglie della Valpolcevera, storica portavoce dei comitati di Fegino e Borzoli, in passato aveva già avuto esperienza di candidature con Potere al Popolo, alle politiche del 2018, e con Chiamami Genova e Paolo Putti alle comunali del 2017. Il suo nome sulla scheda elettorale si aggiunge quindi a quelli di Marco Bucci, Mattia Crucioli e Ariel Dello Strologo.

“Vogliamo portare avanti la voce degli ultimi, degli emarginati, delle periferie, delle persone in difficoltà economia – ha detto durante la presentazione della lista unitaria La sinistra insieme, questa mattina al circolo Cap – ci proponiamo come la sinistra vera, quella anticapitalista, di classe e ambientalista, non quella finta sinistra liberista capace solo di sostenere i profitti”.

Su uno dei temi più caldi di questa campagna elettorale, quello del dislocamento dei depositi chimici costieri, Marras è orientata sostanzialmente all’opzione zero: “Non devono stare più a Multedo e non devono essere trasferiti a ponte Somalia, serve una soluzione che rispetti la sicurezza delle persone e in questo momento a Genova non vedo questa soluzione”.

Un programma in nove macropunti, dalla tutela del lavoro alla lotta alla cementificazione, dalla rivalutazione delle periferie al diritto alla casa, dal blocco delle privatizzazioni alla difesa del trasporto pubblico locale passando per la tutela di genere, le pari opportunità e la lotta alla malavita organizzata, “con l’antifascismo sempre in primo piano”, sottolinea la candidata.

La lista La sinistra insieme si presenterà alle prossime amministrative in tutti i nove municipi genovesi. Particolarmente interessante sarà la sfida tra centrosinistra e sinistra in un territorio come quello della Valpolcevera, dove la stessa Antonella Marras può contare su un corposo zoccolo duro di seguaci. “Vero, ma c’è sempre il problema del cosiddetto voto utile, che poi è utile solo a chi va a sedersi sulle poltrone”.