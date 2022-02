Comunali Genova, Schenone (èViva): "Con Dello Strologo visione comune, bene le dimissioni da Superba" - Genova 24

Genova. Questa mattina si è tenuto l’incontro tra èViva, rappresentata dal coordinatore genovese Roberto Schenone, e Ariel Dello Strologo, nell’ambito delle consultazioni fra le forze di coalizione di centro sinistra e il possibile candidato sindaco di Genova alle prossime amministrative.

“È stato un colloquio molto positivo in cui abbiamo avuto modo di confrontarci sulle diverse tematiche inerenti ad una visione comune per Genova. Dai temi più scottanti come l’abbandono del sociale da parte della Giunta Bucci, alle diseguaglianze sempre più marcate passando per le problematiche legate alle periferie, ai trasporti, ai rifiuti e a una vera svolta green e di sostenibilità”, dichiara Roberto Schenone al termine dell’incontro.

“E’ emersa la volontà comune di annoverare gli impegni necessari all’agenda 2030 garantendo una vera svolta alla nostra città. Ho manifestato ad Ariel – prosegue Schenone – il mio apprezzamento per aver rassegnato le dimissioni dal CDA della Superba. Non un gesto scontato, in cui ho riscontrato un senso di profondo rispetto alle diverse sensibilità dell’intera Coalizione e di grande coesione con le linee programmatiche comuni, in particolar modo su un tema molto delicato come quello dello spostamento dei depositi chimici”.

“Dello Strologo conferma di avere tutte le carte in regola per rappresentare pienamente una nuova idea di città, per portarla verso quella svolta che Genova attende da ormai troppo tempo”, conclude Schenone.