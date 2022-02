Comunali Genova, il M5S: "Con Ariel dello Strologo parte sfida per cambiare volto alla città" - Genova 24

Genova. “Depositi costieri, trasporto pubblico, Gronda: sono bastati questi tre temi, insieme a sviluppo, inclusione, lotta alle diseguaglianze e giustizia sociale, per farci capire di aver fatto la scelta giusta. Ariel Dello Strologo condivide la nostra visione di Genova”. Così, i consiglieri comunali del M5S: il capogruppo Luca Pirondini con i colleghi Maria Tini, Fabio Ceraudo e Stefano Giordano a margine dell’odierna conferenza stampa che si è tenuta oggi a Palazzo Ducale con le sigle che sostengono la candidatura di Ariel Dello Strologo.

“Una Genova che chiede a gran voce che i depositi chimici non vengano spostati da un quartiere popoloso a un altro, ma che si trovi una soluzione portuale lontana dalle case. Una Genova che chiede una rete tramviaria moderna” aggiungono i pentastellati.

“E una Genova per la quale il progetto della Gronda va rivisto – concludono – bene, come abbiamo sempre detto, la prima parte che sappiamo essere davvero necessaria, ma non il secondo lotto che risulta invece del tutto superato dalle infrastrutture attuali. Con Ariel Dello Strologo siamo pronti a raccogliere la sfida per cambiare il volto della nostra città”.