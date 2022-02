Comunali Genova, endorsement dei M5s per Dello Strologo: "Ora confronto e decisione" - Genova 24

Genova. Il Movimento 5 Stelle di Genova, all’indomani della riunione di coalizione che ha visto avvicinarsi la decisione di affidare il ruolo di candidato dei giallorossi alle prossime comunali ad Ariel Dello Strologo, ha voluto rendere più palese il supporto a questo nome, con una nota in cui si fa riferimento a un incontro già avvenuto tra i pentastellati e il presidente della comunità ebraica, incontro che fino a oggi era stato raccontato solo dai rumors.

“L’incontro di pochi giorni fa con l’avvocato Ariel Dello Strologo è stato proficuo e ha trovato molti punti comuni con quelli che il Movimento 5 Stelle ha da anni inserito nella sua linea politica – si legge nella nota – l’agenda 2030 è un riferimento per tutti gli attori al tavolo e noi siamo pronti a sostenere una coalizione progressista che rappresenti l’alternativa al fallimento dell’amministrazione Bucci”.

“Abbiamo necessità di condividere questo percorso con gli attivisti e i portavoce territoriali – avvertono i pentastellati – mantenendo un canale attivo con il presidente Giuseppe Conte grazie al deputato Roberto Traversi. Una decisione così importante per il futuro di Genova necessita ancora di una riflessione collettiva del Movimento per dare il via, entro sabato mattina insieme al Pd e alle altre forze progressiste presenti nella coalizione, al mandato del futuro candidato Ariel Dello Strologo”.