Comunali Genova, convocata la riunione ultimatum per la scelta del candidato dei giallorossi - Genova 24

Genova. Un po’ come per le convocazioni delle assemblee di condominio, quella “vera” è sempre la seconda, chissà che non funzioni allo stesso modo anche per la coalizione di centrosinistra, centro, sinistra e M5s chiamata a scegliere il nome del candidato sindaco che sfiderà l’uscente Marco Bucci alle prossime comunali.

E così se la giornata di sabato si è chiusa con un nulla di fatto (con le interlocuzioni tra Ariel Dello Strologo e i 16 partiti della coalizione), e se in quella di domenica sembrava addirittura che fossero aumentate le distanze tra il papabile candidato e quelle che sembravano le forze a sostenerlo con meno remore, ovvero M5s e Pd, oggi le cose potrebbero essersi sbloccate.

E quindi, in questo martedì 8 febbraio, giorno denso per la politica locale in cui si svolgono sia il consiglio regionale sia quello comunale, viene da scherzare che l’investitura possa arrivare prendendo gli alleati per stanchezza. Sì perché la riunione della coalizione per la scelta è fissata alle 20.15.

Ci sono però almeno due grossi nodi da sciogliere e a causa dei quali la “prima serata” potrebbe non avere l’esito auspicato, ovvero l’incoronazione del candidato.

Il primo parte dallo stesso Ariel Dello Strologo, che oltre ad avere chiesto al Pd alcune rassicurazioni – molto pragmatiche, dicono nelle retrovie – sull’organizzazione della campagna elettorale, vuole ad ogni costo tenere nella coalizione i centristi di Azione, Italia Viva, Psi e +Europa. Solo loro, tuttavia, ad avere qualche remora a essere nella partita, scettici sulla presenza del M5s.

L’altro nodo, davvero intricato comunque vadano a finire le cose, è quello legato all’insediamento dei depositi chimici da Multedo a Ponte Somalia. Perché è vero che Dello Strologo ha annunciato di avere già rassegnato le dimissioni dal Cda della Superba, una delle due aziende chimiche coinvolte. Ma per ora le sue (poche) parole sulla questione non sono state sufficientemente nette, secondo i pentastellati e anche parte del Pd (quello di Sampierdarena, in primis).

Non solo. Anche se quest’angolo sarà smussato non è un segreto per nessuno il fatto che questo dettaglio sarà utilizzato come arma in campagna elettorale da Marco Bucci. Perché, ad ogni modo, la decisione della Superba di trasferirsi è avvenuta con l’avvocato al suo interno.

Proprio nelle ultime ore il sindaco uscente è tornato a tirare frecciate agli avversarsi: “Spero che facciano presto a trovare un candidato, così è frustrante”, ha detto all’Ansa forse dimenticando che un candidato, per ora, c’è: il senatore Mattia Crucioli, a capo di una coalizione no green pass.