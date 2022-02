Comunali 2022, nuovo vertice di centrodestra senza Toti - Genova 24

Genova. La spaccatura nel centrodestra ligure, che ha preso forma durante la settimana delle votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica, non si ferma. Anzi, prosegue e va a delinearsi sempre più.

“Ci siamo riuniti tra coordinatori regionali dei partiti della coalizione di centrodestra in Liguria. Con me, Matteo Rosso (Fratelli d’Italia), Carlo Bagnasco (Forza Italia) e Andrea Costa (Noi con l’Italia) per analizzare la situazione politica sul percorso verso le elezioni amministrative di primavera a Genova, La Spezia e Chiavari“, scrive Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria, sulla propria pagina Facebook.

Un incontro che salta all’occhio, non tanto per i presenti quanto per gli assenti. Infatti, a mancare, di nuovo, è proprio Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria. Infatti, Toti non era stato invitato a partecipare neanche all’incontro tenutosi dieci giorni fa tra i coordinatori proprio perché accusato di “tradimento” nella corsa per il Quirinale.

Così il centrodestra continua a incontrarsi senza Toti e ribadisce, sempre più convintamente, il proprio appoggio a Marco Bucci, in vista delle comunali 2022, in programma in primavera.

Infatti Rixi, commentando l’incontro avvenuto nello studio legale di Alberto Campanella, capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Genova, prosegue: “Tutti, in maniera concorde, abbiamo valutato il miglior approccio comune all’appuntamento elettorale. Piena sintonia sul sostegno al sindaco Marco Bucci a Genova, piena sintonia su un candidato comune a Chiavari mentre per La Spezia è stato già fissato per venerdì 18 febbraio un incontro tra i coordinatori regionali e i responsabili locali delle forze politiche del centrodestra”.