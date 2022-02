"Cittadinanza onoraria per chi puccia la focaccia con le cipolle nel cappuccino": la 'sfida' di Bucci in radio - Genova 24

Genova. “Garantisco che do la cittadinanza onoraria a tutti i non genovesi che davanti a me pucciano la focaccia con le cipolle nel cappuccino e poi se la mangiano con la cipolla che galleggia”. A dirlo il sindaco Marco Bucci durante la trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora‘, intervistato a margine della mattinata genovese del primo ministro Mario Draghi.

Il primo cittadino, incalzato dai conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, ha raccontato qualche piccolo retroscena della visita del premier: “Lo abbiamo accolto con un rinfresco, dove la focaccia la faceva da padrona, insieme al caffè”, ha raccontato Bucci, sottolineando che però il presidente del consiglio si è limitato a ‘guardarla’ mentre sorseggiava un espresso.

“Ma focaccia con le cipolle?”, chiedono scherzando Lauro e Cucciari. A quel punto l’orgoglio genovese del sindaco è esploso, con la promessa (scherzosa?) della cittadinanza onoraria per tutti i ‘foresti’ che a Genova mangeranno la focaccia con le cipolle pucciata del cappuccino. “Una tortura”, sottolinea Geppi Cucciari, “Sono due gusti si sposano perfettamente ma che i non genovesi non conoscono“, ha risposto il sindaco.

Durante la breve intervista si è parlato della visita del premier a Genova e Bucci ha assicurato di come Draghi sia rimasto impressionato da tutto quello che si sta facendo. Ma, come lo stile della trasmissione vuole, il fil rouge è rimasto poi quello della focaccia. E al momento dei saluti, la Cucciari a ricordato che a breve sarà a Genova, con la promessa del sindaco che “se davanti a me puccerete la focaccia con le cipolle nel cappuccino, avrete la cittadinanza onoraria“. Provare per credere.