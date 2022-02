Cinghiale muore investito in corso Europa, la carcassa sarà analizzata per la pesta suina - Genova 24

Genova. Non sono certo le restrizioni imposte dal Governo per arginare la peste suina a fermare le scorribande dei cinghiali in città, a volte letali per loro stessi. Un ungulato è stato investito e ucciso ieri sera in corso Europa, all’altezza di Sturla.

È successo intorno alle 23 nella carreggiata in direzione centro. L’animale è stato trovato senza vita sull’asfalto. A nulla sono valsi i soccorsi della Croce Gialla specializzata nell’assistenza veterinaria. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e polizia locale.

Com’è ormai prassi da quando il territorio di Genova è stato incluso nella “zona rossa”, la carcassa sarà analizzata per verificare l’eventuale positività al virus della peste suina, anche se la causa della morte evidentemente è stata l’impatto con un veicolo.

I positivi accertati finora rimangono 41, di cui 19 in Liguria e 22 in Piemonte. I comuni con più casi confermati (4) sono Arquata Scrivia, Isola del Cantone, Mignanego e Rossiglione.