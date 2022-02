Chiusura per lavori del tunnel di via Canevari, modifiche al traffico e alle linee bus Amt - Genova 24

Genova. A seguito dell’interdizione al transito veicolare del tunnel di via Canevari (lato mare), dalle ore 22.00 di giovedì 17 alle ore 5.30 di venerdì 18 febbraio e da lunedì 21 febbraio a giovedì 24 febbraio, ogni giorno dalle ore 22.00 alle 5.30 del giorno successivo, le linee bus 13, 13/, 14, 18, 18/, 49, 82, 356, 480, 482, 603, 604, 618, 649, 656 e N1 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linee 13, 13/, 14 e N1

Direzione mare: i bus, giunti in via Canevari (altezza corso Monte Grappa), proseguiranno per ponte Castelfidardo, piazza Manzoni, piazza Giusti, via Archimede, via Tolemaide, piazza delle Americhe dove riprenderanno regolare percorso. Direzione monte: percorso regolare.

Linee 18, 18/, 82, 356, 603, 604, 618 e 656

Direzione centro: i bus, giunti in piazza Giusti, proseguiranno per via Archimede, via Tolemaide, piazza delle Americhe dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione monte: percorso regolare.

Linee 49 e 649

Direzione centro: i bus, giunti al termine di corso Monte Grappa, proseguiranno per ponte Castelfidardo, piazza Manzoni, piazza Giusti, via Archimede, via Tolemaide, piazza delle Americhe dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione monte: percorso regolare.

Linee 480 e 482

Direzione centro: i bus, giunti al termine di corso Galliera, proseguiranno per piazza Manzoni, piazza Giusti, via Archimede, via Tolemaide, piazza delle Americhe dove riprenderanno regolare percorso. Direzione monte: percorso regolare.