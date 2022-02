Chiusura mercato coperto Oregina, M5s: "In arrivo risposte agli operatori e dipendenti" - Genova 24

Genova. “Finalmente, in Consiglio comunale è stata votata una nostra mozione per dare risposte agli operatori e dipendenti dello storico mercato coperto di via Maculano a Oregina, che chiude i battenti lasciando l’ennesimo vuoto nel tessuto sociale. Quel che non ha fatto la crisi innescata dal Covid, a breve lo farà il commercio dei grandi numeri”, a dirlo il consigliere comunale del M5S Stefano Giordano, primo firmatario della mozione votata ieri all’unanimità dopo essere stata emendata dalla Giunta.

“Il mercato purtroppo termina la sua pluridecennale attività malgrado il restyling della struttura compiuto nel 2019 che ha visto coinvolti anche gli stessi operatori con investimenti per attrezzare e migliorare i propri banchi. Ai titolari dei banchi superstiti, è stata offerta la possibilità di essere assorbiti nel market di via Paolo della Cella. Tutto questo non è mai stato affrontato in Municipio, ma deciso ai piani alti della Civica amministrazione che continua a ignorare le periferie”, continua Giordano.

“Grazie alla mozione M5S sarà possibile ora attivare un confronto con i cittadini e il Municipio di riferimento – dice in merito anche il consigliere municipale Massimiliano Lucente -. La Commissione consiliare dovrà occuparsi del recupero dello stabile dell’ex mercato rendendolo un punto di aggregazione per il quartiere”.

Sulla stabilizzazione dei lavoratori, non si conoscono però le specifiche dei contratti e come ci si sia arrivati. A questo proposito Giordano e Lucente infatti commentano: “Giusto che la pubblica amministrazione se ne occupi. Speriamo tuttavia che l’assessore abbia capito la significativa differenza tra contratto a tempo determinato e indeterminato, che abbia recepito la differenza di discussione tra pochi intimi e la collegialità del Municipio, luogo distrutto dalla loro visione di periferia abbandonata”.