Chiusura di via Balbi la sera del 17 febbraio: le variazioni ai percorsi dei bus - Genova 24

Genova. Si informa che, a seguito della chiusura al transito veicolare di via Balbi per lavori stradali, dalle ore 21.00 di giovedì 17 febbraio alle ore 4.00 di venerdì 18 febbraio, le linee 32, 34, 35, 35/, 618, 634, 635, 641, N1, N2 e Volabus modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linee 618, N1 e N2

I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via San Benedetto dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 32

I bus, in partenza dal capolinea di piazza Caricamento, proseguiranno per via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via San Benedetto dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 34, 634 e 641

I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via Doria, piazza Acquaverde dove effettueranno regolare capolinea.

Linee 35, 35/ e 635

I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via Doria, piazza Acquaverde, salita della Provvidenza dove riprenderanno regolare percorso.

Linea Volabus

I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via Doria, piazza Acquaverde dove riprenderanno regolare percorso.