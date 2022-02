Chiavari, scuolabus imbrattati con scritte no-vax: "Difendete i bimbi, governo nazista" - Genova 24

Chiavari. Cinque dei sette scuolabus del servizio comunale di Chiavari sono stati trovati stamattina imbrattati con scritte no-vax nel parcheggio vicino al cimitero.

“Un atto vandalico che condanniamo, un gesto incivile compiuto a danno della collettività. Questo non è il modo per manifestare il proprio pensiero o dissenso in maniera democratica”, rimarca la vicesindaca facente funzioni, Silvia Stanig.

Le scritte, vergate con vernice rossa, riportano messaggi come “Se non sai dire no sei schiavo”, “Difendete i bimbi”, “Il vax uccide, il governo nazista lo sa”. Ad accompagnarle il noto simbolo della W cerchiata che contraddistingue movimenti complottisti già finiti al centro di inchieste penali.

“Procederemo con la denuncia, nel frattempo stiamo visionando le telecamere per individuare i colpevoli – prosegue ancora Stanig -. Il servizio di trasporto scolastico non subirà rallentamenti, proseguirà senza interruzioni con i pulmini non vandalizzati”.