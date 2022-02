Chiavari, interventi di contrasto alla povertà: al via progetti si sostegno per i senza fissa dimora - Genova 24

Chiavari. Il comune di Chiavari ha pubblicato un avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni d’interesse da parte del Terzo Settore per avviare una co-progettazione a sostegno di persone senza fissa dimora, in situazioni di povertà estrema o marginalità.

L’importo assegnato per lo svolgimento delle attività, che dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2023, è pari a 134 mila euro (finanziati da risorse REACT-EU – Asse 6 del PON Inclusione 2014-2020 “Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19).

“Le proposte progettuali dovranno seguire tre linee di intervento. Servizi di pronto intervento in caso di urgenze sociali tramite la costituzione di una centrale operativa che permetta di fornire assistenza 24 ore su 24. La realizzazione di servizi accessori per sostenere l’accesso alla residenza anagrafica e servizi di Fermo Posta per persone senza dimora”, spiega l’assessore ai servizi sociali, Fiammetta Maggio.

E continua: “Inoltre, è importante agire in sinergia per migliorare la rete dei servizi locali rivolti alle persone in situazione di disagio o senza dimora, tramite il finanziamento delle attività dei centri per il contrasto alla povertà e per servizi di Housing First. Auspichiamo di ottenere un buon riscontro e di raccogliere diverse proposte per poter repentinamente rispondere alle necessità delle persone del territorio”.

Per partecipare è necessaria la regolare iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o ai Registri regionali di pertinenza. È possibile scaricare i moduli di partecipazione dal sito istituzionale del Comune (www.comune.chiavari.ge.it) che dovranno essere compilati e presentati entro le ore 12:00 di lunedì 21 febbraio 2022 all’Ufficio Protocollo del Comune di Chiavari, oppure tramite PEC all’indirizzo comu-ne.chiavari@cert.legalmail.it, o attraverso raccomandata A/R.

La commissione incaricata di valutare le proposte si soffermerà in particolare sulla coerenza del progetto alle indicazioni ministeriali, sull’esperienza pregressa con riguardo alle attività realizzate, sull’adeguatezza del personale e dei costi indicati nel piano finanziario, sulla complementarità degli interventi rispetto ai servizi già attivi sul territorio, in un’ottica di empowerment. Ad esito della valutazione, gli Enti selezionati saranno ammessi a un Tavolo di co-progettazione con il Distretto Sociosanitario n.15, finalizzato alla presentazione del progetto definitivo sulla piattaforma ministeriale dedicata (“Multifondo”).