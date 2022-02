Chiavari, al via i lavori per un nuovo parcheggio tra Largo Ravenna e la Colmata mare - Genova 24

Chiavari. Sono iniziati i lavori per sistemare e riorganizzare l’area ex Alaggi presente in Largo Ravenna, consentendo così la realizzazione di un nuovo parcheggio.

L’intervento fa parte del progetto complessivo di riqualificazione di corso Colombo fino al sottopassaggio di via Tito Groppo, per una spesa pari a 190 mila euro.

“Verranno creati circa 35 stalli auto all’interno di un’area di 800 mq – spiega il presidente del consiglio comunale, Antonio Segalerba – Un’opportunità in più per parcheggiare in passeggiata mare a due passi dal centro. I lavori proseguiranno con la creazione di un’ aiuola spartitraffico in Largo Ravenna, aiuole verdi in corso Colombo, nuovi impianti di illuminazione e di raccolta delle acque meteoriche, la sistemazione di un tratto di pista ciclabile e di una parte del marciapiede di viale Tito Groppo”.

E conclude: “In contemporanea è stata anche aggiudicata la gara per la riqualificazione dell’area di via Preli e Largo Canepa. Manteniamo le promesse fatte ai cittadini, rinnovando il fronte mare, aumentando il verde e la vivibilità del nostro territorio”.