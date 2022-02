Cgil Liguria, dopo le dimissioni di Veirana si pensa a Miceli come successore - Genova 24

Liguria. Cgil nella bufera e nel caos dopo le dimissioni della segretaria ligure Fulvia Veirana, un atto arrivato dopo mesi di forti tensioni e contrasti interni. Le divergenze di linea e politica sindacale si sono via via alimentate nel corso delle ultime settimane, provocando lo strappo definitivo.

Secondo le indiscrezioni di queste ore, Emilio Miceli, uomo di fiducia del segretario nazionale Maurizio Landini, dovrebbe essere indicato per la successione: una nomina che potrebbe già avvenire lunedì prossimo nel corso dell’assemblea della Cgil ligure, nella quale si terrà una accesa discussione sul caso, alla presenza dei vari delegati sindacali.

Entro un anno è previsto poi il congresso regionale del sindacato. Le dimissioni della savonese Veirana arrivano a poco più di un anno dall’inizio del suo mandato, un anno difficile per lei e il sindacato ligure, lacerato dalle divisioni e con i vertici genovesi e regionali che avevano già “avvertito” la stessa Veirana con una lettera nella quale era espressa a chiare lettere una sfiducia nei confronti del suo operato.

L’ultimo episodio della “guerra interna”, anche in maniera diretta con esponenti della Camera del Lavoro di Genova, la nomina della segreteria della Funzione Pubblica.

Nel corso dell’assemblea Veirana dovrà spiegare le sue dimissioni, a seguire gli altri interventi degli esponenti sindacali. Sarà una occasione per ricompattare la Cgil ligure impegnata in numerose vertenze industriali oppure una vera e propria resa dei conti? Lunedì si conoscerà l’esito di una vicenda che rischia, tuttavia, di indebolire il sindacato in un momento assai delicato, per la pandemia e l’attesa fase di rilancio e ripresa economica, senza contare il ruolo sindacale nell’ambito del Pnrr e delle possibili risorse in arrivo per guidare la riconversione produttiva e del lavoro.

E non sono mancate le reazioni politiche, e non, alle dimissioni del segretario Cgil: in primis è arrivato il sostegno di Legacoop Liguria, il Pd chiede unità e capacità di confronto, mentre dal presidente Toti è stato espresso un ringraziamento per il lavoro svolto: “Voglio ringraziare Fulvia Veirana per il confronto nel periodo in cui ha ricoperto l’incarico di segretaria della Cgil Liguria, anche sui temi sanitari durante i mesi durissimi della pandemia”.

“Pur partendo da posizioni spesso diverse, abbiamo discusso in modo anche duro ma sempre franco, senza che venisse mai meno il rispetto reciproco per i diversi ruoli ricoperti. Da parte di Regione Liguria proseguirà con il massimo impegno il dialogo con le parti sociali in questa delicata fase di ripartenza della nostra regione dopo l’emergenza sanitaria” ha concluso il governatore ligure.