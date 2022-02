Centrodestra nel caos, Salvini contro Toti: "Presidente e assessore alla Sanità, è Superman?" - Genova 24

Roma. “La giunta ligure va avanti, però posso solo dire che un governatore che fa anche l’assessore al Bilancio e alla Sanità o è Superman oppure…”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, arrivando al consiglio federale nella sede di via Bellerio, risponde ai cronisti che gli chiedono un commento sul presidente ligure Giovanni Toti, da giorni al centro della bufera dopo la spaccatura emersa con l’elezione del presidente della Repubblica.

Una frecciata, quella dell’ex ministro dell’Interno, che arriva quasi in contemporanea al gesto di protesta del gruppo della Lega in consiglio regionale che oggi ha abbandonato l’aula stigmatizzando l’assenza di Toti “impegnato in interviste televisive, anche se doveva rispondere a diverse interrogazioni sulla sanità”.

“L’elezione del presidente della Repubblica non ha visto il centrodestra prevalere perché è mancato un pezzo del centrodestra”, rimarca Salvini con riferimento alla mancata elezione di Maria Elisabetta Casellati. Tuttavia aggiunge: “Non metto in discussione sindaci e governatori. Non do del traditore a nessuno e lavoro per unire”, e allontana così l’ipotesi che la Lega possa far venire meno il sostegno alla giunta Toti. Però poi rincara: “La sua priorità è il futuro del centrodestra ed è il suo lavoro, la mia è evitare che aumentino ulteriormente la tassa sulla cassa e le bollette”.

A dare del traditore a Toti ci pensa uno degli uomini a lui più vicini negli ultimi anni, Edoardo Rixi: “Toti ha tradito il centrodestra – ha detto il commissario della Lega in Liguria arrivando al vertice di via Bellerio -. Se un amministratore locale vuole fare il deputato si deve candidare”, ha aggiunto. A chi gli chiedeva se la giunta a questo punto sia a rischio, Rixi ha risposto: “Non lo so. Le amministrazioni locali andranno avanti tranquillamente. A livello di amministrazioni locali il dialogo è con tutti”.

E infatti poi in una nota Rixi precisa: “La Lega conferma il massimo sostegno al lavoro del sindaco di Genova, Marco Bucci. Persona corretta e coraggiosa, dimostra ogni giorno un senso del dovere che va oltre il mandato conferito dai cittadini per amministrare la città”.