Centro storico, tentano di vendere cocaina a carabinieri in borghese: arrestati due pusher 30enni - Genova 24

Genova. Ieri pomeriggio, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali, di pattuglia in abiti civili, sono stati fermati da due ragazzi che hanno offerto loro della cocaina.

L’episodio si è verificato nella zona di via Porta di Vacca. Dopo tutti i controlli del caso, i militari hanno identificato i pusher: un senegalese e un ghanese, entrambi 30enni, con precedenti di polizia.

I militari hanno poi perquisito i due ragazzi e li hanno trovati in possesso altra cocaina, già suddivisa in dosi, e di circa 1.500 euro in contanti.