Caso minori all'ex ostello del Righi, Rixi: "Grandi città ostaggio e sinistra vuole ridurre spese sicurezza" - Genova 24

Genova. “Il tessuto sociale delle grandi città è esausto. Anche a Genova interi quartieri sono al limite della sopportazione per la presenza di immigrati in strutture inadeguate per dimensioni e strumenti. Questo è il frutto di una politica buonista di presunta accoglienza”.

“I fatti gravi del quartiere genovese di Oregina sono comuni a tante altre città in Italia. I cittadini sono esasperati e si sentono abbandonati dalle istituzioni. Città amministrate dalla sinistra come Milano, Torino e Firenze sono in ginocchio. Le prefetture hanno bisogno di risorse e soprattutto di uomini per agire, è compito delle forze dell’ordine e non della polizia locale”. “Il candidato sindaco della sinistra a Genova ha detto che investirà meno sulla sicurezza in caso di vittoria alle elezioni: i genovesi – che oggi si sentono in ostaggio dei teppisti – risponderanno direttamente nelle urne”. Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, coordinatore del partito in Liguria.

Sul caso anche le parole del commissario genovese del partito Alessio Piana: “Una mamma accerchiata da giovani immigrati provenienti dall’ostello per minori di via Costanzi non può che portare a livelli massimi la tensione tra residenti e ospiti della struttura. Serve una presenza costante delle forze dell’ordine. Gli abitanti di Oregina non sono razzisti, sono esasperati dagli episodi di violenza e teppismo. Facciamo appello a Roma affinché non vengano mandati migranti oltre la capienza delle strutture dedicate. Oggi a Genova ce ne sono il triplo di quelli che il sistema è in grado di gestire, una bomba a orologeria. Grazie al presidente del Municipio Andrea Carratù e all’assessore Giorgio Viale per l’impegno e il lavoro che stanno svolgendo a servizio del quartiere. Chissà se il candidato della sinistra è ancora dell’idea di tagliare le spese sulla sicurezza, e chissà soprattutto cosa ne pensano i genovesi. Lo scoprirà presto nelle urne”.