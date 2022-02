Caro energia, Sartori (FdI): "Le discoteche rischiano di riaprire solo per pagare le bollette" - Genova 24

Genova. “Sento voci di forte contrasto rispetto alle riaperture di domani. Se da una parte c’è attesa per una riapertura a lungo agognata dall’altra c’è la paura di un caro energetico che rischia di far tenere aperto i locali solo per pagare le tasse“. Così il responsabile del dipartimento ristorazione e locali da ballo per la Liguria di Fratelli d’Italia, Auguto Sartori.

“Nessuno riesce a comprendere quanto inciderà per un locale da ballo l’aumento del costo dell’energia visto che il suo consumo è alto in questo tipo di locale. Dal mio punto di vista parlo dei rincari nel mondo della ristorazione e sono rincari importanti che mettono a repentaglio chi ha subito gravi perdite nell’anno a causa della pandemia. Vedremo, ma il cielo sembra quello di oggi con molte nubi all’orizzonte che preannunciano forti temporali sul mondo dell’accoglienza e del divertimento”, aggiunge Sartori.

Secondo Fratelli d’Italia le aziende che producono e che consumano energia saranno obbligate “a scegliere se guadagnare meno, e quindi mettendo a rischio posti di lavoro, oppure aumentare i costi all’utenza che è un rischio altrettanto alto perché ad essere colpito è il cittadino che vede decurtarsi il proprio potere d’acquisto con l’inflazione da una parte e vede scemare le sue possibilità di spesa perché deve pagare di più le bollette. Il risultato ovvio è si taglieranno le spese non necessarie anche in regime preventivo azzerando spese così dette voluttuarie”.

“Abbiamo già visto l’effetto di questa situazione durante i saldi – spiega Sartori – che nella maggior parte sono andati decisamente male con bassi acquisti e persino i così detti ‘sbarazzi’ non hanno portato molte vendite. Dopo due anni di Covid il commercio arriva con le ossa rotte e oggi corriamo il rischio di vedere città desertificate e cartelli di affittasi, vendesi e chiuso definitivamente“.