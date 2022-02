Caro bollette, la luce è aumentata del 131%. Iren: "Ecco perché conviene il mercato libero" - Genova 24

Genova. Più che raddoppiata la bolletta della luce, quasi raddoppiata quella del gas. A certificare quello che tantissimi cittadini e imprenditori hanno già vissuto sulla propria pelle è stata ieri in Senato l’Arera, l’autorità pubblica di regolazione per energia, reti e ambiente. Situazione di criticità assoluta, aggravata dai venti di guerra tra Russia e Ucraina che mettono a serio rischio le forniture di gas per l’Europa, su cui il Governo interverrà con un nuovo decreto da almeno 5 miliardi che dovrebbe essere approvato venerdì.

“Pur con gli interventi straordinari da parte del Governo – ha spiegato l’Arera in audizione – nel primo trimestre 2022 sul primo trimestre 2021 si è registrato un aumento del 131% per il cliente domestico tipo di energia elettrica (da 20,06 a 46,03 centesimi di euro/kWh, tasse incluse) e del 94% per quello del gas naturale (da 70,66 a 137,32 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse)”. A incidere è stata “l’impennata dei prezzi all’ingrosso dell’energia nel 2021”, tra gennaio e dicembre +500% per il gas e +400% per l’energia elettrica, che si è riflessa sui prezzi a partire dal secondo semestre 2021.

D’altra parte le bollette non sono tutte uguali e c’è chi non è stato travolto dalla tempesta. “I clienti più esposti agli aumenti sono quelli che hanno offerte commerciali legate al mercato tutelato che devono corrispondere ai prezzi stabiliti dall’Arera e quindi recepiscono tutti gli aumenti – spiega a Genova24 Danilo Battistino, responsabile fatturazione e incassi per Iren -. Invece i clienti che hanno scelto il mercato libero hanno un’offerta a prezzo fisso che non varia nel tempo per almeno 12 mesi. I contratti stipulati fino a settembre 2021 sono completamente esclusi da questi rincari almeno fino al primo semestre del 2022. I nostri clienti domestici per il 70-80% sono al riparo perché hanno formule di questo tipo”.

Insomma, le vicende economiche e geopolitiche finora hanno premiato chi ha scelto il regime di libero mercato (obbligatorio per tutti a partire dal 1° gennaio 2024), anche se gli aumenti si farebbero sentire lo stesso per chi volesse sottoscrivere ora un nuovo contratto. Per chi è rimasto nel mercato di maggiore tutela il prezzo della materia prima pesa circa il 50% dell’importo complessivo della bolletta, i servizi di distribuzione e trasmissione valgono il 30% (compresi gli oneri generali di sistema), le imposte per il 10-15% e il resto corrisponde all’Iva.

“Finora il Governo ha agito su tre fronti – continua Battistino di Iren -: la riduzione o l’azzeramento dei costi per le componenti tariffarie relative agli oneri di sistema, che incidono per circa il 20% sull’energia elettrica e il 7% sul gas; l’aumento delle agevolazioni economiche per i clienti che godono del bonus sociale, fino a coprire circa il 30% del prezzo della fornitura elettrica; la riduzione dell’Iva dal 22% al 5% per tutti i consumi di gas dal 1° ottobre al 31 marzo 2022″.

Azioni che però non sono ancora sufficienti a scongiurare conseguenze a cascata su tutto il sistema economico. Ed è per questo che arriverà un nuovo decreto, preannunciato dal premier Mario Draghi a Genova, con misure tra 5 e 7 miliardi per arginare i rincari. Tra le ipotesi, un’ulteriore sterilizzazione degli oneri di sistema e un potenziamento del bonus per le famiglie in difficoltà, allargando le maglie dei requisiti (al momento il tetto massimo di Isee è pari a 8.265 euro che salgono a 20mila con almeno quattro figli a carico). Si parte da circa 4 miliardi che arrivano per circa 1,5 miliardi dalla prima mini-tassazione degli extraprofitti realizzati dagli impianti a fonti rinnovabili. Altre risorse dovrebbero arrivare dalla destinazione dell’intero incasso delle aste di CO2 alla riduzione delle bollette, misura che l’Arera ha invitato a rendere “strutturale”.