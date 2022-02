Caro bollette, da 3.100 a 8.100 euro: Salvini cita il caso di un'associazione sportiva di Arenzano - Genova 24

Genova. In un anno i costi di energia sono più che raddoppiati per una associazione sportiva dilettantistica di Arenzano, in provincia di Genova. A parità di consumi il costo della bolletta è passato da circa 3.100 euro a dicembre 2020 a oltre 8.100 euro nello stesso mese del 2021. È l’esempio usato oggi dal leader della Lega Matteo Salvini sui social, ancora una volta riferito alla Liguria.

“Siamo di fronte a una vera e propria emergenza nazionale per famiglie, artigiani e imprese. Il governo non può sottovalutare la situazione e ne parlerò personalmente col presidente Draghi, sulla cui sensibilità non ho dubbi, ha commentato Salvini.

“Matteo Salvini sempre tra la gente e vicino al nostro territorio – commentano i consiglieri regionali Stefano Mai e Alessio Piana – La stangata del caro bollette rischia di essere un colpo mortale per l’intero settore in Liguria, già duramente penalizzato da limitazioni e chiusure imposte per l’emergenza coronavirus”.

“Ma non solo: anche le aziende del comparto agricolo, dal Levante a Genova al Ponente ligure, sono in gravi difficoltà con il conseguente pericolo di perdita di posti di lavoro. Per esempio, un’azienda agricola di Albenga, nonostante un consumo inferiore del 30% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, si è vista aumentare la bolletta del 50%. Si tratta di un’emergenza ligure e nazionale. Il Governo non può sottovalutare le gravi difficoltà che sono costrette a vivere ogni giorno famiglie, associazioni, artigiani e imprese”, concludono i leghisti.