Carnevale, dopo due anni di Covid tante feste ma pochi "carrossezzi": tutti gli appuntamenti a Genova - Genova 24

Genova. Dopo due anni più grigi che mai, a causa della pandemia – nel 2020 non era ancora scattato il lockdown ma le sfilate erano state tutte annullate per precauzione in concomitanza con la chiusura delle scuole, nel 2021 gli eventi avevano ancora il freno a mano tirato – a Genova tornano in grande numero gli appuntamenti per festeggiare il carnevale.

Pochi carrosezzi, come si chiamano in genovese le classiche sfilate con carri addobbati, ma tante feste, truccabimbi, laboratori, baby dance, pentolacce: il tutto dedicato soprattutto ai bambini, con tanti eventi previsti tra sabato 26 e domenica 27 febbraio in tutti i quartieri della città. Ecco alcuni degli appuntamenti segnalati alla nostra redazione.

A Teglia, in Valpolcevera, la società Ambo i sessi di piazza De Caroli organizza una festa di carnevale con pentolaccia questa domenica a partire dalle 15.30. L’appuntamento è dedicato ai bambini.

Tanti altri appuntamenti in Valpolcevera, ma il 1 marzo, alla biblioteca Cervetto di Certosa “Un libro per chi si presenta in biblioteca travestito”, al mercato comunale i Diablos danzantes delle tradizioni venezuelane, e poi la filastrocche di carnevale. In piazza Petrella Ecolab di traverstimenti e Letture strampalate, il via Piombino spettacolo di ginnastica e i burattini di Magic show mentre alla casa di quartiere dalle 17.30 Lezione aperta di danza classica in maschera.

Nel quartiere di Oregina in via Bartolomeo Bianco l’associazione Amici di via Napoli terrà una festa dalle 15.30 alle 18.30 con animazione, baby dance, palloncini, sfilata, pentolacce e bugie per tutti i bimbi. Per prenotare 3491631353. Come da normativa anti covid saranno adottate tutte le misure di sicurezza.

Nel centro storico, in piazza Santa Brigida, dalle 15 alle 19 laboratorio creativo organizzato dal Circolo Vega e con la pentolaccia a cura del comitato genitori della scuola dell’infanzia “Il delfino”.

Sempre nei vicoli, la rassegna prevede per sabato 26 febbraio, dalle 10.30 alle 12.30 la cooperativa Dafne organizza in piazza delle Lavandaie, una caccia al tesoro a tema Harry Potter con “Carnevale a Hogwarts: avventure sulle mura”.

In zona Luzzati, dalle 15.30 alle 17, caccia al tesoro e pentolaccia con le cooperative Il Ce.sto e Melograno.

Sempre in piazza delle Lavandaie dalle 14.30, ma domenica, “Passeggiando nel Molo tra personaggi famosi, mestieri antichi e curiosità”, visita guidata alla scoperta dei principali personaggi che vivevano, lavoravano e gravitavano nel sestiere del Molo.

Alle 16.30, in piazza Coccagna, tutti con il naso all’insù per “La Trottola”, spettacolo circense di tessuti aerei della Compagnia Depaso e, sempre nel pomeriggio, dalle 14 alle 19, va in scena il “Torneo di carnevale”, ai Giardini Luzzati, riservato a partecipanti dai 12 anni in su.

A levante, sabato 26 alle 15, carnevale al porticciolo di Nervi, con un pomeriggio all’insegna di baby dance, mascotte e pentolaccia.

In piazza Ippolito Nievo a Quarto, invece, dove domenica 27 febbraio dalle 15, la Croce Verde Quarto dei Mille ha organizzato una festa a offerta libera per finanziare l’installazione delle colonnine Dae con defibrillatore nel quartiere.

Musica e giochi, con la Filarmonica Pegliese e gli scout del gruppo Agesci Genova 49, saranno protagonisti a Pegli domenica 27 febbraio alle 15.30 in piazza Rapisardi e alle 16.30 in Largo Calasetta.

In Val Bisagno l’appuntamento è invece per il 5 marzo con la festa organizzata dal gruppo Gau. Dalle 15 alle 18 gara della maschera più bella a cui possono partecipare bimbi e adulti, baby dance, balli in maschera, merenda per tutti. L’evento si svolgerà all’esterno in Piazza Suppini.