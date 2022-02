Carige, la Bce chiede un nuovo rafforzamento patrimoniale se non va in porto il matrimonio con Bper - Genova 24

Genova. “Qualora la condizione stand-alone della Banca si protraesse nel medio termine, è richiesta la predisposizione di un Piano di Rafforzamento Patrimoniale da presentarsi entro il 31 marzo 2022, che copra il periodo compreso tra il 30 giugno 2022 e fine 2024, con obiettivi di rendimento e profittabilità allineati alla media degli enti significativi a fine 2024”. Lo comunica in una nota Banca Carige.

“È confermata la restrizione in materia di distribuzione di dividendi. La BCE ha condotto le proprie valutazioni in merito alla Banca in condizione stand-alone e ha fornito le proprie prescrizioni nelle more della definizione del processo di business combination con un altro gruppo bancario. Le stesse, valevoli con decorrenza dal 1 marzo 2022, sono pertanto dalla stessa Autorità rivedibili in funzione dell’evoluzione di tale processo”, si legge.

Banca Carige comunica inoltre che” la Banca Centrale Europea, a conclusione del processo di revisione e valutazione prudenziale SREP (“Supervisory Review and Evaluation Process”) condotto con data di riferimento del 31 dicembre 2020 e tenendo conto delle informazioni rilevanti successive a tale data, ha notificato la nuova decisione in materia di requisiti prudenziali determinati su base consolidata”.

“Il livello minimo di Common Equity Tier 1 ratio (“CET1 Ratio”) richiesto è pari all’8,83%1 (con piena applicazione della CRD V), ed è determinato come somma del requisito regolamentare minimo di Pillar 1 (4,50%), del requisito aggiuntivo di Pillar 2 (1,83%)1 e della riserva di conservazione del capitale – Capital Conservation Buffer (2,50%). Il Total SREP Capital Requirement (“TSCR”), comprensivo del requisito regolamentare minimo di Pillar 1 (8,00%) e del requisito aggiuntivo di Pillar 2”.

“La BCE ha confermato come il requisito aggiuntivo di Pillar 2 possa detenersi sotto forma di capitale primario di classe 1 (CET1) almeno per il 56,25% e di capitale di classe 1 almeno per il 75%. 2 (3,25%)2 , è quindi pari all’11,25%; l’Overall Capital Requirement (“OCR”), inclusivo del Capital Conservation Buffer (2,50%), è pari al 13,75%”.