Carige e l'acquisizione Bper, la reazione dei sindacati: "Bene, ma si tuteli l'occupazione" - Genova 24

Genova. Dopo la notizia arrivata ieri sull’acquisizione da parte di Bper di Banca Carige, arrivano le prime reazioni dei sindacati, che, soddisfatti di questo ‘salvataggio’, mettono sul tavolo il tema della tutela dei posti di lavoro.

“Abbiamo appreso l’annuncio della recente sottoscrizione da parte di Bper di un contratto di acquisizione della partecipazione di Carige, detenuta dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, attuale azionista di maggioranza della Banca. Da diverso tempo e con coerenza, avevamo richiesto pazienti soluzioni industriali con investimenti di lungo periodo, e non troviamo a priori motivi per giudicare negativamente questa notizia”, spiegano in una nota il Segretario Generale First Cisl Liguria Fabrizio Mattioli e Matteo Muzio, Segretario Responsabile del Gruppo Carige per First Cisl. “È chiaro che, in termini di ricadute sui lavoratori, al fine di esprimere un giudizio compiuto, occorrerà vedere quali saranno le intenzioni di Bper e, pertanto, continueremo a seguire la vicenda con estrema attenzione. Da un primo esame, notiamo comunque in linea di massima una certa complementarietà geografica tra le reti sportellari delle due realtà, elemento che limiterebbe le ipotesi di sovrapposizioni. Andrà poi affrontata nel dettaglio anche la questione delle sedi, questione che peraltro si sarebbe presentata in qualunque caso di ipotesi aggregativa. Di certo le sedi, come del resto la rete, sono un bacino di professionalità elevate, e costituiscono un legame forte con i territori nei quali la banca è storicamente radicata, elementi che, a nostro avviso, vanno assolutamente preservati al meglio e tenuti in massima considerazione. First Cisl è comunque pronta ad occuparsi con serietà dei temi concernenti impatti e ricadute sui lavoratori, a prescindere dal ruolo svolto in azienda e da dove siano territorialmente ubicati, con l’obiettivo di garantire livelli occupazionali e sociali, di salvaguardare le professionalità, nonché di evitare qualsiasi effetto negativo sulle persone”, concludono Mattioli e Muzio.

“L’accettazione da parte del FITD dell’offerta di BPER è una notizia di per sé positiva, perché, finalmente, lascia intravedere una prospettiva che, oltretutto e in modo non scontato, è una prospettiva di tipo industriale – scrivono in una nota stampa le Segreterie di Coordinamento Fisac Cgil di Banca e Gruppo Carige – È della primavera del 2019 la protesta unitaria del Sindacato contro l’ipotesi che il Gruppo venisse acquisito da un fondo speculativo. Ciò nonostante è bene sapere che la bontà reale e concreta dell’operazione potrà essere misurata solo al momento della presentazione del piano industriale e, soprattutto, sulla base delle ricadute che verranno determinate dalla sua applicazione. Come Fisac Cgil è di prioritaria importanza assicurare un futuro solido e di prospettiva alle persone che, sopportando per anni enormi sacrifici, hanno continuato a lavorare nel Gruppo e per il Gruppo. Sarà fondamentale anche l’attenzione delle Istituzioni rispetto al ruolo strategico che il futuro assetto svolgerà in Liguria per garantire un presidio e una funzione che, se venisse meno, danneggerebbe una comunità già fortemente in difficoltà dal punto di vista economico e sociale. In base a come si svilupperanno gli scenari futuri e le relative scelte della nuova proprietà, sarà per noi imprescindibile la difesa e tutela delle centinaia di persone cedute ormai quattro anni fa nei rami aziendali di ICT ed NPL, e della società del gruppo Creditis”.

“A seguito dell’accordo raggiunto per l’acquisizione di Carige da parte della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, la Uil Liguria e la Uilca Liguria precisano due punti che saranno fondamentali per il presente e per il futuro. Innanzitutto, data la rilevanza del gruppo nel panorama regionale, la tutela dell’occupazione resta imprescindibile e se il raggiungimento dell’accordo è una notizia positiva, si rende necessaria la massima attenzione delle istituzioni per far sì che i dipendenti vengano tutelati tanto quanto i risparmiatori in questa fase di transizione.

“Allo stesso tempo, considerata l’importanza di questo periodo storico di ripartenza e di opportunità per la nostra regione – affermano Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria e Mauro Corte, coordinatore nazionale Uilca Carige – a partire dalle importanti risorse economiche che arriveranno in Liguria dal PNRR è non solo auspicabile ma imprescindibile che il gruppo mantenga quello status di punto di riferimento per i risparmiatori e le PMI liguri senza perdere centralità in una prospettiva presente e futura – concludono. Il sindacato continuerà a vigilare con attenzione l’evolversi della transizione e delle sue conseguenze”.