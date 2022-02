Carcere di Marassi, detenuto prende a calci e morde due agenti - Genova 24

Genova. Un detenuto di 20 anni, appena arrestato dalla polizia ha aggredito due agenti di polizia penitenziaria con calci, sputi e morsi. E’ successo venerdì nel carcere di Marassi.

A denunciare l’episodio il sindacato Sappe. Si è reso necessario l’intervento del Reparto sanitario, ma questo “evidenzia una patologia comune a coloro i quali, e sono molti quelli in analoghe situazioni ristretti in Liguria, sono affetti da problemi psichiatrici. Bisogna avere il coraggio di ammettere che il livello di invivibilità delle carceri liguri ha toccato la massima allerta che però non viene percepita dalle istituzioni politiche ed amministrative”.

Il sindacato ricorda come “Marassi è un istituto che è caratterizzato da un sovraffollamento di 170 detenuti in eccesso invece dei 381 agenti previsti per un’ottimale gestione in sicurezza dell’istituto, ce ne sono poco più di 300”.

Nel 2021, prosegue il sindacato la Polizia Penitenziaria genovese ha fronteggiato ben 216 risse e colluttazioni, 138 casi di autolesionismo, 17 tentati suicidi, 2 suicidi ed un decesso naturale in cella, 21 incendi, 121 celle danneggiate ma soprattutto ha subito 18 aggressioni.

Provocatorio il commento di Donato Capece, segretario generale del Sappe: “Che senso ha oggi lavorare in un carcere quando gli interlocutori privilegiati dall’amministrazione penitenziaria sono le associazioni e i garanti, dimenticando quasi che esiste una figura a garanzia dei diritti dei detenuti che si chiama Magistrato di Sorveglianza?” e punta il dito sul “buonismo imperante che ha portato le carceri allo sfacelo, inducendo nei detenuti la convinzione che nelle carceri italiane puoi fare di tutto”.