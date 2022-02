Carbon free e valorizzazione delle donne, Rina e liceo Cassini insieme nel progetto W.E. Green - Genova 24

Genova. Si è tenuta questa mattina da remoto la sessione di apertura di “W.E. Green”, un ciclo di incontri organizzati da RINA, azienda multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica, e dal Liceo Scientifico Cassini di Genova, rivolti a più di 100 studenti delle classi IV e V.

Nel corso della mattinata è stato presentato il piano didattico del percorso: dalla presentazione di RINA e delle sue attività fino alle testimonianze aziendali che vedranno i manager RINA tenere lezioni, illustrare case studies e proporre attività pratiche con gli studenti. Grazie agli interventi degli esperti appartenenti alle funzioni Risorse Umane, Carbon Reduction Excellence ed Energy & Mobility, RINA porterà un quadro semplificato, ma completo sullo sviluppo sostenibile, sugli aspetti inerenti la catena del valore dell’energia e la decarbonizzazione, il tutto mettendo in luce uno spaccato del mondo “STEM” sia accademico sia industriale.

Nello specifico, RINA porterà la propria testimonianza non solo su tutti i temi legati all’uso dell’idrogeno e alla transizione energetica ma anche sulle sue competenze consolidate grazie alle partnership con altre realtà industriali che guardano alle soluzioni della decarbonizzazione come pilastri strategici. Nello scenario di mercato attuale queste aziende offrono sempre più possibilità di impiego nei settori legati alle discipline STEM e la percentuale di donne iscritte a questi corsi di laurea in Italia, per l’anno accademico 2020/2021, risulta essere il 39%. Un trend in crescita (nel 2017 erano il 36%) che va ulteriormente rafforzato, considerando che le donne iscritte a facoltà STEM hanno ottenuto nell’ultimo decennio (2009-2018) migliori performance sia in termini di risultati accademici, sia di tempistiche, con un voto di laurea medio di 103,4 contro 101,8 degli uomini, e un ritardo medio al conseguimento della laurea di 1,3 anni contro 1,5 degli uomini.

Questa iniziativa si inserisce nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO): un progetto fortemente voluto dal Liceo Cassini, volto ad aumentare il livello di consapevolezza e conoscenza degli studenti su queste tematiche. Il progetto si concluderà a giugno.

Andrea Bombardi, Carbon Reduction Excellence Executive Vice President di RINA, ha dichiarato: «Crediamo fermamente nel valore di questa iniziativa, sia per l’opportunità di sensibilizzare i giovani su tematiche cruciali e di grande attualità, sia per potere avvicinarli al

mondo del lavoro che li aspetta. Siamo fieri di presentare loro RINA e di dare modo agli studenti di mettersi in gioco con dei project work di approfondimento che saranno valutati dai nostri esperti e che potranno essere premiati alla fine degli incontri. Oltre a essere un piacere per noi crediamo sia anche un’opportunità per gli studenti per confrontarsi in maniera diretta con una importante realtà industriale. Ci auguriamo che questo tipo di iniziative possano diventare delle success stories da replicare in futuro».

Michele Lattarulo, dirigente scolastico del Liceo Cassini, ha commentato «Il percorso didattico-formativo che ha avuto inizio questa mattina rappresenta per i nostri studenti un’importante opportunità di crescita e approfondimento su tematiche di grande interesse e attualità quali lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione femminile nell’ambito delle discipline STEM. La collaborazione con il RINA, realtà genovese riconosciuta nel mondo, ci riempie di orgoglio soddisfazione, proiettando i nostri ragazzi in una dimensione lavorativa e culturale di ampio respiro, in grado di offrire un valore aggiunto alla loro già ricca formazione scolastica».