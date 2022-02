Cantieri e incidenti, un'altra domenica di code sul nodo autostradale ligure - Genova 24

Genova. Dopo una mattinata di code chilometriche per un incidente in Autofiori tra Torino e Savona (a lungo si è viaggiato su un’unica corsia), e sulla A10 tra Celle Ligure e Varazze sempre per incidente, la situazione in serata è andata peggiorando.

In A12 coda di 4 km tra Lavagna e Rapallo e tra Genova Nervi e l’allacciamento con l’A7 per traffico intenso. Coda di 6 km sull’A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla e 2 km tra Busalla e Isola del Cantone.

Sull’A26 1 km in aumento tra il bivio con l’A10 e Ovada e 1 km tra il bivio A26/A10 e Masone verso Gravellona Toce e tra Masone e Genova ion direzione Genova. In A10 2 km coda tra Albisola e Varazze e altri 2 km tra il bivio A10/complanare di Savona e Albisola.