Cantieri e disagi infiniti, il comitato Autostrade Chiare scrive ai candidati sindaco di Genova - Genova 24

Genova. “Genova è una città isolata. Vittima di una delle più grandi stragi di Stato della storia repubblicana, ancora oggi è ostaggio di infrastrutture e servizi indegni di un Paese civile“. Comincia così, senza girarci troppo intorno, la lettera aperta che il comitato Autostrade Chiare, nato come gruppo facebook che oggi raccoglie oltre 66mila membri, per sorvegliare ‘dal basso’ sulla situazione evidentemente imbarazzante delle autostrade liguri, ha indirizzato ai candidati sindaco di Genova.

“In un silenzio assordante, i genovesi vivono quotidianamente il proprio isolamento, frutto di reati nemmeno denunciati, di silenzi e omissioni la cui vergogna può essere seconda solo all’attenzione che il mondo politico ha dedicato alla nostra città, e a quanto emerso da quel vaso di Pandora, aperto dallo schianto assassino del Ponte Morandi” si legge nella lettera che ricorda come il comitato è nato “per dirigere uno sguardo tanto civile quanto disgustato e rabbioso a quelle beghe vili e malsane che fino ad oggi hanno gestito le nostre autostrade”.

Il comitato chiede ai candidati sindaci rispose precise su alcuni temi che vengono sollevati nella lettera: Eccoli:

1. Spiegateci cosa sta accadendo: vorremmo delle dichiarazioni pubbliche e precise sull’accordo tra CDP e ASPI: cosa prevede l’accordo definitivo? Quanti soldi sono andati ad ASPI? Che scudi economici e civili ha ottenuto ASPI? Quali sono le motivazioni di questo accordo?

2. Vogliamo un calendario lavori pubblico e preciso, che indichi in modo inequivocabile la durata dei cantieri e le motivazioni per cui devono essere di questa intensità e assolutezza.

3. Richiediamo la partecipazione di una delegazione del Comitato Autostrade Chiare agli incontri mensili che Regione Liguria e ASPI (o chi li sostituirà) organizzano, per la definizione dei cantieri autostradali.

4. Richiediamo l‘intero tratto autostradale tra il cantiere più lontano e Genova, interamente gratuito, non solo perché il servizio di strada a scorrimento veloce è sostanzialmente escluso, ma perché le autostrade per i Genovesi dovrebbero essere gratuite in qualsiasi parte di Italia.

5. Chiediamo che ASPI si adoperi per ottenere un percorso alternativo ai tratti chiusi o penalizzati dai cantieri in modo rapido ed efficiente, ovvero di contribuire alle spese e all’esecuzione dei lavori di quei tratti di strada urbana o extraurbana, anche se non di loro stretta competenza.

6. Chiediamo inoltre al futuro sindaco di dichiarare la città di Genova parte lesa nei confronti di ASPI e del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, perché quella di noi genovesi è una Immobilità Insostenibile.

Il presidente del Comitato Luca Ternavasio chiarisce nella parte finale della lettera aperta di aver ben chiaro che il sindaco abbia strumenti limitati rispetto alla gestione dell’infrastruttura, “ma sono altrettanto convinto – conclude – che una voce convinta e ferma, se pur civile ed istituzionale, possa aiutare ad alimentare il nostro movimento e la nostra causa”.