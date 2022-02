Cantieri autostrade, il lunedì comincia con lunghe code per i cantieri su A7, A26 e A12 - Genova 24

Genova. Dopo una domenica pomeriggio nerissima per il traffico con chilometri e chilometri di code su A10, A7 e A26, anche il lunedì mattina non è dei migliori a causa dei cantieri autostradali.

In questo momento (ore 9 circa), si registrano disagi in particolare sulla A7 e sulla A26.

In particolare, sulla A7 ci sono 4 km di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano e 4 km di coda tra Bolzaneto-Allacciamento A7/A10 Genova-Savona in direzione Genova.

Code sulla A12, Genova – Sestri Levante e sull’allacciamento A12/A7 Serravalle-Genova, direzione Genova. Sempre sulla A12 3 km di coda tra Recco e Rapallo in direzione Livorno.

Pesanti disagi sulla A26: 4 km di coda tra Ovada e Masone in direzione Genova e in direzione opposta, verso Gravellona a causa di un incidente traffico bloccato tra Alessandria e Casale Monferrato.