Calcio, Ligorna. Mister Roselli gongola: "Ragazzi encomiabili" - Genova 24

Le parole del presidente Saracco hanno riassunto tutta la soddisfazione e la serenità all’interno del sodalizio. Sia i ragazzi e sia la guida tecnica stanno lavorando di pari passo per rialzarsi da quel momento di incertezza, che poi ha portato all’esonero di mister Luca Monteforte.

Il suo sostituto è stato Giorgio Roselli che, sin da subito, sapeva di dover cercare di riportare entusiasmo e autostima ai propri giocatori. Lo stesso tecnico è rimasto notevolmente colpito dalla partita contro il Chieri per altri valori che vanno al di là della vittoria: “Mi hanno sorpreso, chi più e chi meno, ma complessivamente sono contento di ciò che ho visto in campo; non pensavo potessero fare una prestazione del genere in così poco tempo. Non so se è stata una gara perfetta la nostra, ma ci proiettiamo con fiducia alla gara contro il Novara”.

L’impatto con lo spogliatoio è stato positivo e immediato, accadimento non scontato in queste situazioni: “Stanno cercando di apprendere le mie metodologie, imparate negli anni e che sto cercando di trasmettere a chi alleno. Ciò che conta è la voglia di migliorarsi giorno dopo giorno, e questi ragazzi sono encomiabili sotto questo aspetto: non sanno neanche loro quanto possano diventare più bravi di ora. Ora che li conosco di più sto cercando di sbagliare di meno per poterli aiutare maggiormente”.

Oltre alla forte abnegazione, Roselli ha notato un’ottima qualità: “Prendo per esempio Donaggio, che per me è un giocatore di un’altra categoria: questo è un mondo dove tanti bravi giocatori giocano sotto, mentre altri meno bravi giocano sopra. Non bisogna mai fermarsi per migliorare sempre di più, io credo nelle potenzialità di tutti”.