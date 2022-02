Calcio, Ligorna. La soddisfazione del presidente Saracco - Genova 24

Vincere contro il Chieri non è un compito facile, una squadra ostica che milita nelle zone alte della classifica.

Il Ligorna ci è riuscito facendo il colpaccio grazie alla rete nel finale di Cericola, portando tre punti e una grande boccata d’aria all’ambiente.

Il presidente biancoblu, Alberto Saracco, si è definito soddisfatto di ciò che ha visto in campo: “Sono contento perché questi ragazzi si sono sempre messi a disposizione. Poteva finire anche 2/3-0 per noi nel primo tempo, però siamo stati bravi a sbloccarla nel secondo. Ora si andrà a Novara e proveremo a portare a casa dei punti anche lì”

Parole di stima anche per il nuovo tecnico, Giorgio Roselli, subentrato a Monteforte poche settimane fa: “Gli ho fatto i complimenti a fine partita perché, nonostante sia arrivato da poco tempo e in un momento di difficoltà, sta lavorando molto bene sul campo: si vede che c’è la sua mano in entrambe le fasi del gioco”.