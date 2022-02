Busalla-Athletic Albaro, la sottile linea tra play off e play out: la cronaca diretta - Genova 24

Busalla. Busalla-Athletic Club Albaro è una partita di fondamentale importanza, una sorta di sottile linea tra i play off (ad oggi irraggiungibili) ed i play out.

Giorgio Lanzarone, responsabile del settore giovanile del Busalla, esordisce sulla panchina della prima squadra, affrontando Alberto Mariani, uno tra gli allenatori più bravi e longevi del panorama calcistico ligure.

La cronaca.

Busalla – Athletic Club Albaro 1-1 (p.t. 1-0)

Le compagini, agli ordini di Celeste Bello (La Spezia), assistito da Mauro Vigne e Lorenzo Massa (Chiavari), scendono in campo nelle seguenti formazioni:

Busalla: Bagon, Zunino, Piccardo, Fasan, Ferrando, Monti (cap.), Boggiano, Ottoboni, Becciu, Compagnone, Minutoli.

A disposizione: Montaldo, Erroi, Piemontese, Gottingi, Ndiaye, S. Re, Repetto, F. Re, Maugeri

Athletic Club Albaro: Bartoletti, Zinnari, Cataldo, Pandimiglio, Donato (cap.), Lembo, D’Arrigo, Gaspari, Zazzeri, Lerini, Giuliani.

A disposizione: Ferraresi, Ottonelli, Cicirello, Dodero, Croce, Pesce, Donato, Diliberto, Portanova.

Busalla schierato col 4-3-2-1 con Bagu tra i pali; Zunino, Ferrando, Monti e Piccardo sulla linea difensiva; Fasan, Compagnone e Ottoboni sulla mediana; Minutoli e Boggiano mezze punte con Becciu davanti.

Athletic Club che sembra mostrare un atteggiamento prudente, deciso a non concedere spazi per agire in ripartenza.

Al 5° locali vicini al gol: bella manovra, palla a Boggiano che conclude dal limite e la palla esce di poco a lato dalla porta difesa dall’ex Bartoletti.

Al 12° corner per i biancoblù. Lo calcia Compagnone, palla in mezzo, Zazzeri è bravo a liberare l’area.

Al 14° calcio di punizione per i locali. Compagnone cerca direttamente la conclusione, a lato.

Al 16° spizzata di testa di Zazzeri, Bagon con un ottimo intervento sventa.

Ancora corner per il Busalla al 18°. Compagnone lo calcia ad uscire, Lerini respinge, rimessa laterale.

Al 19° il Busalla conquista palla al limite dell’area, Minutoli serve Fasan che fredda Bartoletti. 1 a 0.

Al 22° eccellente imbucata per Minutoli che calcia di esterno, Bartoletti si supera e nega il raddoppio ai padroni di casa. Calcio d’angolo, Zazzeri di testa la mette nuovamente in corner. Batti e ribatti in area, poi Zunino conclude alto.

Al 25° occasione da rete per l’Athletic, i locali riescono a rifugiarsi in corner. Lo calcia Giuliani, colpo di testa di Gaspari, la difesa intercetta e il Busalla riparte. Boggiano serve Zunino che avanza e subisce fallo da parte di Pandimiglio che viene ammonito.

La punizione, sulla trequarti, viene messa in area da Compagnone, testa di Becciu, poi l’azione sfuma.

Nell’Athletic entra Donato al posto di Giuliani.

Al 28° calcio da fermo per l’Athletic Club. Donato calcia in porta, Bagon blocca senza problemi.

Al 32° punizione in favore degli ospiti. Giuliani la scodella in area, Ferrando di testa allontana.

Al 41° bravo Bartoletti a respingere coi pugni un fendente da fuori area di Ottoboni.

Al 43° punizione calciata da Boggiano, incorna Ferrando che però non trova la porta.

Al 46° conclusione a botta sicura di Compagnone, Bartoletti è ancora attento e coi pugni si oppone.

Dopo un minuto di recupero termina il primo tempo: Busalla in vantaggio 1-0.

Secondo tempo. All’8° Gaspari viene sostituito con Pesce.

Al 13° punizione calciata da Compagnone, palla in area, Bartoletti col pugno allontana. L’azione prosegue, cross di Piccardo, Becciu è in fuorigioco.

Al 15° debole conclusione di Minutoli. Il Busalla ha rialzato il proprio baricentro, dopo una fase in cui si era un po’ chiuso.

Corner per gli ospiti. Lo calcia Lerini, Minutoli allontana.

Al 17° punizione per l’Athletic Club Albaro da posizione defilata. Lerini calcia in area, Compagnone di testa la mette fuori. Riparte il Busalla: da Becciu ad Ottoboni, palla sulla fascia per Compagnone, in mezzo per Boggiano che conclude a rete, alta di poco.

Al 20° l’Athletic Club Albaro pareggia. Zazzeri vince una serie di rimpalli in area e trafigge Bagon. 1 a 1.