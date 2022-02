Black out nei quartieri di Genova: ampie zone senza luce tra Marassi e San Fruttuoso - Genova 24

Genova. Un black out generalizzato si sta verificando in questi minuti in diverse zone della città, costringendo molti residenti al buio nelle proprie case. La luce manca in apparenza solamente nelle case, mentre le vie sono illuminate.

Le segnalazioni arrivano soprattutto dalle vie di Marassi, Quezzi e San Fruttuoso. Al momento non si segnalano situazioni di criticità particolari, con i vigili del fuoco in allerta ma per ora non attivati su emergenze puntuali.

E così si accendono le candele. Centinaia di abitazioni sono senza luce, e al momento il guasto, segnalato con decine di telefonate dovrebbe essere in fase di individuazione.