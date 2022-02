Bassetti: "Il green pass non ha più senso". Ma Toti: "Giusto abolirlo quando il pericolo sarà finito" - Genova 24

Genova. Il green pass? “Oggi non ha più senso, ha esaurito il suo compito“. Parola di Matteo Bassetti, infettivologo genovese e primario del San Martino, tra i più convinti sostenitori del certificato verde ai tempi della sua introduzione. “Nella situazione attuale, dove oltre il 90% della popolazione italiana è vaccinato o guarito dal Covid – ha spiegato il medico in un’intervista rilasciata all’agenzia Agi – è una misura politica e non più sanitaria“.

Contemporaneamente, mentre la maggioranza di governo si è spaccata sull’ipotesi di prorogare la normativa sul green pass oltre il 31 marzo e quindi oltre la validità dello stato di emergenza, a frenare è il presidente ligure Giovanni Toti: “È giusto far finire il green pass quando i comitati scientifici ci diranno che il pericolo è finito. Certamente non può essere una misura permanente, altrettanto certamente non farei la corsa al giorno o alla settimana prima”. E ha aggiunto: “Credo che la maggior parte dei cittadini italiani abbia compreso bene il significato del green pass che ci ha consentito di fare un inverno tutto sommato accettabile e vivibile per gli standard economici e sociali del Paese nonostante la pandemia sia ancora presente tra noi”.

“Secondo me il certificato verde oggi non ha oggi più senso – è invece l’opinione di Bassetti -. Aveva un significato ben preciso: far vaccinare le persone, ma oggi con oltre il 90% di popolazione protetta, o da vaccinazione o da malattia, ha esaurito il suo compito. La politica adesso deve assumersene in toto la responsabilità. Al 31 marzo avremo il 95% di protetti, a mio parere tenere il green pass, oltre quella data, per far vaccinare il 5% mancante, è un gioco che non vale la candela. Ok a una road map per uscire dall’emergenza, ma tenere il certificato così sarebbe un errore”. D’altra parte, afferma l’infettivologo, “rimane comunque vivo il discorso dell’obbligo vaccinale per gli over 50” e inoltre, “se a ottobre dovesse servire potrebbe, essere riattivato anche il green pass“.

Il caos era scoppiato ieri in commissione Affari sociali della Camera sull’esame del decreto Covid. I lavori sono stati sospesi e aggiornati alle 16, dopo che la maggioranza si era spaccata su un emendamento presentato dalla Lega in cui si chiedeva di eliminare il green pass dopo il 31 marzo. Dopo una richiesta di accantonamento, l’emendamento, che aveva il parere contrario del governo, ha ricevuto il voto favorevole della Lega e delle opposizioni, Fratelli d’Italia e Alternativa, ma comunque non è passato.